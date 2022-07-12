تشکیل کمیته مشترک برای تایید مدارک دانشگاه های ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید حدادی اصل در دیدار با نصیر عبدالمحسن عبدالله سفیر عراق در ایران که در محل وزارت علوم برگزار شد گفت: کشور عراق بیشترین دانشجوی بین‌المللی شاغل به تحصیل در ایران را به خود اختصاص داده است و برای مسئولان وزارت علوم رفع مشکلات دانشجویان عراقی بسیار مهم است.

حدادی اصل با بیان اینکه ۱۰۷ هزار دانشجوی عراقی در ایران مشغول به تحصیل هستند گفت نزدیک به ۵۵ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تحصیل می‌کنند و در همین راستا وزارت علوم تلاش می‌کند تا بهترین زمینه و فرصت تحصیل را برای آنان فراهم کند.

قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل تاکید کرد: سازمان امور دانشجویان به عنوان بازوی اجرایی وزارت علوم مشکلات دانشجویان را در موارد خاص برطرف می‌کند ولی در مواردی که نیاز به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و مداخله‌های کلان دارد مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم پیگیر امور است و تا حصول نتیجه موارد را پیگیری می‌کند.

تاکید بر همکاری پژوهشی ایران و عراق

حدادی اصل در این دیدار تاکید کرد: همکاری‌های علمی دو کشور نباید منحصر و محدود به تحصیل دانشجویان عراقی در ایران باشد، بلکه باید زمینه همکاری علمی و تحقیقاتی و حضور اساتید دو کشور نیز در دانشگاه‌های یکدیگر فراهم شود.

وی همکاری علمی و تحقیقاتی مشترک میان اساتید ایرانی و عراقی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت عمده مشکلات دو کشور مشترک و برای هر دو کشور دارای اهمیت هستند همانند موضوع کم‌آبی و ریزگردها که در این زمینه همکاری‌های مشترک دانشگاهی و تأسیس کمیته‌های علمی مشترک بسیار راهگشا خواهد بود.

قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل در این دیدار با اشاره به اقدام اخیر وزارت علوم عراق در حذف تعدادی از دانشگاه‌های ایران از لیست دانشگاه‌های معتبر برای تحصیل گفت: اکثر این دانشگاه‌ها در زمره بهترین دانشگاه‌های ایران هستند مانند دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه الزهرا و… ولی به دلیل اینکه بسیاری از تولیدات علمی این دانشگاه‌ها در حوزه‌های علوم انسانی است در رتبه‌بندی‌های تایمز و شانگهای رتبه بالایی را ندارند. این اقدام نباید باعث حذف آنان از انتخاب دانشجویان عراقی برای تحصیل باشد.

تشکیل کمیته‌های همکاری ایران و عراق در زمینه تحصیلات دانشگاهی

وی با اشاره به اینکه در گذشته کمیته و کارگروه‌هایی بین دو کشور برای تقویت همکاری‌های علمی وجود داشته است گفت: آمادگی داریم که این کارگروه‌ها را فعال‌تر کنیم و پیشنهاد می‌کنیم در اولین جلسات این کارگروه‌ها موضوع به رسمیت شناختن مدارک دانشگاه‌های ایرانی توسط وزارت علوم و فناوری عراق مورد بررسی قرار گیرد که این پیشنهاد مورد استقبال سفیر عراق در ایران قرار گرفت.

براساس این پیشنهاد مقرر شد در آینده نزدیک جلسه رؤسای دانشگاه‌های ایرانی و نمایندگان وزارت علوم عراق و ایران تشکیل شود و در راستای همکاری‌های علمی مشترک و همچنین مبحث تأیید مدارک علمی دانشگاه‌های ایران و حل برخی از مشکلات دانشجویان عراقی در ایران مانند صدور به موقع روادید و صدور به موقع دانشنامه تبادل نظر صورت گیرد.

بیشترین تعداد دانشجویان عراقی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند در ایران است

در ادامه این دیدار نصیر عبدالمحسن عبدالله سفیر عراق در ایران گفت: بیشترین تعداد دانشجویان عراقی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند در ایران است.

وی با اشاره به ارتباطات سیاسی و همکاری‌های نزدیک ایران با کشور عراق در زمینه‌های اجتماعی اقتصادی فرهنگی و تجاری گفت: باید در زمینه‌های علمی و پژوهشی نیز همکاری‌های دو کشور تا حد سایر زمینه‌های همکاری ارتقا یابد.

سفیر عراق در ایران با اشاره به اینکه کشور عراق در حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و روابط این دو کشور قدمت تاریخی دارد و پیوندهای فرهنگی بین دو کشور بسیار زیاد است گفت: من و مسئولان آموزش عالی دولت عراق از ارتقای همکاری‌های علمی دو کشور استقبال می‌کنیم.

نصیر عبدالمحسن عبدالله با اشاره به جمعیت زیاد دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در ایران گفت: بیشترین مشکل این دانشجویان در زمینه صدور روادید، صدور اجازه خروج از ایران و همچنین صدور به موقع دانشنامه تحصیلی است.

وی از مسئولان وزارت علوم درخواست کرد که برای حل این مشکل دستورات لازم را صادر کنند و با استقبال از تشکیل جلسه رؤسای دانشگاه‌های ایرانی و مسئولان آموزش عالی عراق گفت: تشکیل این جلسه برای حل برخی از مشکلات بسیار ضروری است.

همچنین در این دیدار مهم که به دلیل اهمیت مسائل در دستور کار به مدت دو ساعت و بیشتر از زمان تعیین شده ادامه داشت، دکتر حدادی اصل ضمن بر شمردن مصادیق برخی مشکلات مشترک از جمله مساله ریزگردها، بر لزوم محوریت و نقش‌آفرینی مؤثرتر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دو طرف به منظور حل مشکل تاکید کرد که سفیر عراق در کشورمان توضیحاتی در خصوص روند طی شده و آمادگی کشور خود برای حل این مشکل ارائه داد.