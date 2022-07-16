دانشگاه های عراق رتبه بندی شده اند

وحید حدادی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رتبه بندی دانشگاههای عراقی گفت: یکی از وظایف مرکز بین الملل وزارت علوم، رتبه بندی تمام دانشگاههای جهان است. برخی از کشورهای کوچک خارجی هستند که بیش از هزار واحد دانشگاهی دارند، ولی تمام این واحدها تأیید نمیشوند.
وی ادامه داد: حتی پزشکی و فنی مهندسی در بسیاری از کشورها مورد تأیید ما نیست، ما در این خصوص بسیار دقیق هستیم اگر کشور عراق اکنون برای رتبه بندی دانشگاههای دیگر کشورها اقدام کرده و لیست دانشگاههای مورد تأیید را اعلام کرده است ما سال هاست این لیست را اعلام کردهایم.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: هر دانشگاهی در خارج که به این رتبه بندی معترض است میتواند مدارک ارسال کند، ما آن را بررسی و اعلام میکنیم که مورد تأیید هستند یا خیر، همان کاری که ما با کشور عراق کردیم.
وی ادامه داد: در یکی از کشورها آکادمی وجود داشت که در آن کشور رتبه یک بود، ولی چون اسم آکادمیک داشت، کشور ایران آن را قبول نداشت، که مدارک ارسال کرد و ما اطلاعات آن را بررسی کرده و تأیید کردیم. عراق هم همین کار را میکند میگوید من این ۲۷ دانشگاه را قبول ندارم، ما مدارک ارسال میکنیم تا بررسی شده و مورد تأیید واقع شوند.
به گزارش مهر، پیش از این کشور عراق در جدیدترین نظام رتبه بندی خود ۲۷ دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه علامه طباطبایی را برای تحصیل دانشجویان عراقی غیر معتبر اعلام کرده بود.
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