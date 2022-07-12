۱۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای ۶ پروژه گردشگری چالوس تخصیص یافت

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص ۱۰۸ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های گردشگری استان خبر داد و افزود: این اعتبارات مربوط به ۶ طرح گردشگری شهرستان چالوس است که چندی پیش در سفر استاندار به این شهرستان مطرح و مصوب شد.

وی اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار به این طرح‌ها ۵۸۲ فرصت شغلی در این شهرستان و مناطق همجوار ایجاد می‌شود.

سرپرست میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه این تسهیلات به منظور اشتغالزایی و تقویت بخش خصوصی اختصاص یافته است، گفت: رفع موانع و محدودیت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به ویژه در شهرستان‌هایی نظیر چالوس که با حجم زیادی از گردشگران مواجه است در معاونت سرمایه‌گذاری پیگیری می‌شود.

ایزدی یادآور شد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و برای حل مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران به تعامل و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای استان نیازمندیم.

چالوس از شهرهای قدیمی استان مازندران است که در جلگه میانی سواحل دریای خزر و غرب استان مازندران قرار دارد.