به گزارش خبرنگار مهر، نشست پنجمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی «نقالان علوی» با حضور علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ، امیرحسین سمیعی معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مرشد محسن میرزاعلی دبیر رویداد صبح سه‌شنبه ۲۱ تیر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست مرشد میرزاعلی گفت: این رویداد از دور اول برگزاری خود رفته‌رفته رشد کرد و طومارهایی در اختیار جوانانی که عاشق غدیر بودند قرار گرفت. در این دوره ۲۱۰ اثر به دبیرخانه ارائه شد و ما در گروه‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال انتخاب‌ها را انجام دادیم.

وی ادامه داد: ۵۰ اثر به مرحله دوم انتخاب آثار رسید و در نهایت ۳۲ اثر به مرحله نهایی رویداد رسید. در بخش کودک ۱۰ نفر حضور دارند که این بخش رقابتی نیست و همگی برنده هستند. در ۲ گروه سنی دیگر آقایان و بانوان به صورت جداگانه داوری و برگزیدگان انتخاب می‌شوند که البته تفکیک جنسیتی مدنظر نیست بلکه هدف‌مان توجه به تمام استعدادها است.

میرزاعلی با اشاره به اینکه پنجمین جشنواره نقالان علوی در ۲ بخش میدانی و رادیویی برگزار می‌شود، تأکید کرد: ویژگی این دوره توجه به موضوع مباهله است و ما ۲۰ طومار را در این خصوص در اختیار نقالان قرار دادیم.

سپس حبیبی مدیر رادیو فرهنگ نیز به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: محتوای هنر در کنار قالب هنر به اوج می‌رسد. هنر نقالی می‌تواند از فرهنگ ملت ایران در دنیا پاسداری کند. غدیر خم باید به عنوان یک فرهنگ برای نوجوانان و جوانان ایران یاد شود.

وی ادامه داد: رادیو فرهنگ به واسطه وظیفه خود که پاسداری از هنر ایرانی اسلامی است، در رویداد نقالان علوی حضور دارد و هر شب نقالی علوی را از رادیو فرهنگ پخش خواهیم کرد. محتوای تصویری نیز برای ایران‌صدا تدارک دیده می‌شود. همچنین از ۲ چهره نقالی کشور قدردانی خواهیم کرد.

حبیبی یادآور شد: نقالی یک میراث معنوی است که باید از آن پاسداری کنیم و باید از میراث بانان این هنر ایرانی اسلامی تجلیل و قدردانی شود.

در ادامه سمیعی معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز گفت: غدیر قله عرفانی و حماسی ما شیعیان است. هنرهای نمایشی به ویژه هنرهای آیینی ما در این حوزه پرچم‌دار بوده و هستند. پاسداری از فرهنگ و تمدن اسلامی در این رویداد مورد توجه قرار گرفته است. هنر در راستای فرهنگ‌سازی علوی نقش بسزایی دارد.

در بخش دیگری از این نشست، مرشد میرزاعلی گفت: در بخش رادیویی از امیر صادقی و علی ناری قدردانی و تجلیل می‌شود. در بخش میدانی نیز آثار در میدان امام حسین (ع) و ایستگاه متروی میدان ولیعصر (عج) اجرا می‌شوند.

وی یادآور شد: جشنواره نقالان علوی در این ۵ سال جریان‌ساز بوده است. ابزار نقالی و پرده‌خوانی برای رشد و فرهنگ‌سازی بسیار مؤثر است.

دبیر پنجمین جشنواره نقالان علوی افزود: خروجی جشنواره نقالان علوی روایت راویان اربعین حسینی است. در اربعین حسینی به زبان انگلیسی، عربی و آذری روایت‌گری خواهیم داشت. امسال اهل تسنن نیز حضور دارند که اتفاق مهمی است.

میرزاعلی با بیان اینکه هنر نقالی در یونسکو ثبت جهانی شده، اظهار کرد: کامل‌ترین نوع روایتگری نقالی و پرده‌خوانی ایرانی‌هاست. ما به بین‌المللی برگزار شدن این رویداد فکر کردیم ولی فعلاً به اجرا نرساندیم.

وی متذکر شد: چرا جشنواره نقالان علوی به سختی باید برگزار شود. متأسفانه دغدغه مدیران ما نقالی و پرده‌خوانی نیست. وزارت میراث فرهنگی را که در این عرصه نمی‌بینیم. خدا را شاکریم که جشنواره برگزار می‌شود ولی باید مدیران و مسئولان پای کار بیایند. امروز کشورهای دیگر روی فرزندان ما به لحاظ فرهنگی ورود کرده‌اند، چرا تفکر فرزندان ما نباید ایرانی اسلامی باشد؟ ما به استعدادهای نقالی و پرده‌خوانی توجه نمی‌کنیم و حتی به لحاظ بیمه مشکل دارند.

دبیر ششمین جشنواره «نقالان علوی» افزود: کوروش زارعی به عنوان مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری دغدغه نقالی، روایتگری و پرده‌خوانی را داشته و دارد و طی این چند سال از جشنواره حمایت کرده است که جای تشکر دارد.

حبیبی در این بخش از نشست در پاسخ به پرسش که چرا علیرغم اینکه بر اهمیت موضوع غدیر و فرهنگ علوی تأکید می‌شود ولی مدیران و مسئولان صدا و سیما و نهادهای دیگر به صورت مقطعی و مناسبتی به این موضوع می‌پردازند، گفت: ما به صورت تخصصی و ویژه ۲ برنامه رادیویی را با عنوان «سفره‌خانه» و «پرده‌خانه عشاق» در رادیو فرهنگ داریم که ۳ سال است پخش می‌شوند. این امر نشان‌دهنده این است که رادیو فرهنگ در طول سال به موضوع نقالی و پرده‌خوانی توجه دارد.

میرزاعلی در ادامه تأکید کرد: آموزش و پرورش بستر بسیار خوبی برای آموزش نقالی و پرده‌خوانی است.

وی در پایان این نشست تأکید کرد: در پنجمین جشنواره نقالان علوی گروه سنی نقالان از ۵ سال تا ۷۱ سال است.