کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره روند برگزاری پنجمین جشنواره نقالی و پرده‌خوانی نقالان علوی، به خبرنگار مهر گفت: جشنواره نقالان علوی با حضور ۳۵ نقال و پرده‌خوان از سراسر کشور در ۲ بخش میدانی و رادیویی، در حال برگزاری است. در حال حاضر آثار بخش میدانی در میدان امام حسین(ع) اجرا می‌شود و روز یکشنبه ۲۶ تیر اختتامیه بخش رادیویی جشنواره برگزار شد.

وی ادامه داد: قرار است بخش میدانی جشنواره روزهای ۲۸ و ۲۹ تیر در میدان انتظار ایستگاه متروی میدان ولیعصر (عج) اجرا شود و در انتها مراسم اختتامیه این بخش نیز برگزار می‌شود.

زارعی یادآور شد: در این دوره از جشنواره موضوع مباهله علاوه بر موضوع غدیر مدنظر بود و نقالان و پرده‌خوان‌ها اجراهایی با موضوع مباهله دارند. از این رو روز شنبه ۱ مرداد و همزمان با شب مباهله، مراسم اختتامیه‌ای برای این موضوع جشنواره برگزار و برگزیدگان این بخش نیز معرفی می‌شوند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در پایان سخنان خود تأکید کرد: به مناسبت عید غدیر خم، یکشنبه ۲۶ تیر از ساعت ۱۸ تا ۲۲ جشن بزرگی را در میدان امام حسین (ع) برگزار کردیم که در روز دوشنبه ۲۷ تیر نیز این جشن برگزار می‌شود. در این جشن علاوه بر نقالی و پرده‌خوانی، اجراهای پهلوانی، موسیقی و برنامه‌های دیگر نیز تدارک دیده شده است.