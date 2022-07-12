به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام تقوی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان مجموعه‌ای است که بسیار با اهمیت بوده اما حق آن ادا نشده است.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب و رئیس جمهور، در دوره جاری اتفاق خوبی رقم خواهد خورد.

وی افزود: اکنون ۸۰۰ عضو هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان فعال هستند اما تا پایان سال هزار و ۳۰۰ هیأت علمی به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان افزوده خواهد شد.

حجت الاسلام تقوی بیان داشت: این دانشگاه باید مرکز ثقل آموزش و پرورش باشد و تمامی مسائل تربیتی به این دانشگاه دیده شود.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان به خلاءهای متعدد این دانشگاه اشاره داشت و گفت: تدوین کتب درسی با ایده آل فاصله زیادی دارد.

وی افزود: در سال گذشته ۴۰۰ رتبه زیر هزار در دانشگاه فرهنگیان پذیرش شدند که نشان می‌دهد نخبگان تمایل حضور در این دانشگاه را دارند.

تقوی گفت: موج ورود نخبگان به دانشگاه فرهنگیان قوت گرفته است.