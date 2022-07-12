به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، اسماعیل عجم مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: این جشن به شکرانه سلامت مردم ایران و به پاس زحمات خالصانه کادر نظام سلامت، خصوصا دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی نظام آموزش پزشکی که به مدت دو سال در خط مقدم مبارزه با این بیماری قرار داشتند و به دنبال کاهش میزان شیوع و فوت بیماران مبتلا به کرونا طی ماه‌های گذشته است.

وی افزود: بر آن شدیم تا با برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی، شرایطی را برای سپاسگزاری از دانشجویان در پایان مدت تحصیل خود و خلق یک خاطره معنوی و دوست داشتنی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان علوم پزشکی در جوار مضجع شریف علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) فراهم کنیم.

عجم با بیان این‌که برگزاری این جشن به نوعی تشکر و قدردانی از زحمات دانشجویانی است که در طی این دو سال با به خطر انداختن جان خود در مسیر پیشگیری و درمان بیماری کرونا خدمت کردند، افزود: جشن فارغ‌التحصیلی از به یادماندنی‌ترین اتفاقات دوران تحصیل هر دانشجویی به شمار می‌رود، بر این اساس معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت بر آن شده است تا برای اولین بار جشن فارغ‌التحصیلی را برای حدود ۷۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار کند.

وی گفت: جشنی که عهدی تازه را با امام هشتم (ع) امام مهربانی‌ها در آستانه ورود به عرصه درمان برقرار خواهد کرد و آغاز این فصل جدید از زندگی دانشجویان همواره دارای اهمیتی دوچندان است.

عجم یادآور شد: ۳۰۰ دانشجو از دانشگاه‌های تهران و اطراف تهران و ۴۰۰ دانشجو از دانشگاه‌های مشهد و اطراف مشهد در این جشن بزرگ حضور خواهند داشت، این جشن با حضور تولیت آستان مقدس رضوی، وزیر بهداشت، معاونان و مدیران ستادی، اساتید، پیشکسوتان، بزرگان و برخی روسای دانشگاه‌ها در صحن مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر این‌که امیدواریم دانشجویان شرکت کننده در این جشن همراه با امید و معنویت، آغازی بسیار خوب و خوش برای ورود به عرصه سلامت داشته باشند، گفت: از جمله برنامه‌های این جشن قرائت سوگندنامه، ارائه سرود دسته جمعی و سخنرانی خواهد بود. البته این دانشجویان نایب الزیاره بقیه مشتاقان و همکاران خود در حرم مطهر رضوی خواهند بود.

جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) در ایام دهه امامت و عید غدیر برگزار خواهد شد.