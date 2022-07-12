به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در آئین افتتاحیه نشست منطقهای وزیران محیط زیست که صبح امروز در محل سالن همایشهای بینالمللی رایزن آغاز به کار کرد، دیپلماسی محیط زیست را پیش درآمدی بر دیپلماسی سیاسی بین کشورها عنوان و اظهار کرد: آنچه که امروز وزرای کشورهای دوست و برادر را در اینجا گرد هم آورده است، تأکیدات رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اولویت ارتباط با کشورهای دوست و همسایه و نیز بحث محیط زیست است.
وی افزود: امروز مسئله محیط زیست، یک مسئله فراگیر و فرامرزی است که ارکان حیات را یا ثبات میبخشد، یا با چالش روبرو میکند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه امروزه مخاطرات محیط زیستی به نحو چشمگیری افزایش یافته و زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده است.
سلاجقه، پسماند، گرد و خاک و پسابها را از جمله این چالشهای زیست محیطی عنوان کرد و گفت: پیرو تکلیف رئیسجمهور به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر حل مشکل گرد و غبار در منطقه، مذاکرات دو و چندجانبهای با مسئولان محیط زیست کشورهای همجوار و اسلامی صورت گرفت که منجر به ایجاد همگرایی و همسویی بین این کشورها شد و اتفاق نظر بر حل مشکل گرد و غبار به وجود آمد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار امیدواری کرد نشست وزرای محیط زیست منطقه، پیش درآمدی بر گسترش روابط در همه زمینهها باشد.
وی تصریح کرد: ایجاد سازمان منطقهای محیط زیست، دبیرخانه و گروه کارشناسی پیگیری مصوبات این نشست، در دستور کار قرار دارد.
سلاجقه در ادامه گفت: هدف نهایی از نشست امروز، ایجاد همگرایی برای تثبیت محیط منشأ با استفاده از فناوریهای نوین و روشهای دانشبنیان است. هرچند نشست امروز تمام مسائل زیست محیطی را در بر میگیرد، اما به طور ویژه به موضوع گرد و غبار میپردازد.
وی افزود: امیدواریم دستگاههای مسئول سازمان ملل که نمایندگان برخی از آنان در نشست امروز حضور دارند، تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: متأسفانه برخی اوقات، تحریمها باعث شده که این سازمانها به تکالیف خود عمل نکنند در حالیکه سازمان ملل میبایست وظایف خود را در قبال همه کشورها انجام دهد.
سلاجقه در پایان اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشست، دستاوردهای خوبی برای مردم منطقه به همراه داشته باشد.
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