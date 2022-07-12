به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله حسینیان رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد این اپلیکیشن و ویژگی‌های آن گفت: افزایش درگاه‌های ارائه خدمات غیرحضوری به‌منظور تسهیل ارائه خدمات و افزایش دسترسی خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی برای مخاطبان، از مهم‌ترین اهداف راهبردی سازمان است.

وی افزود: در این زمینه، برنامه‌های متنوعی در حوزه فناوری اطلاعات سازمان در دست انجام است که اپلیکیشن "تأمین‌اجتماعی من"، به‌عنوان بخشی از این برنامه‌ها، طراحی و پیاده‌سازی شده و کلیه بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به نشانی hamrah.tamin.ir برای دریافت و دانلود نسخه اندروید اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی فوق و همچنین نشانی اینترنتی es.tamin.ir/pwa از نسخه وب اپلیکیشن این نرم‌افزار که نیاز به دانلود ندارد، استفاده کنند.

حسینیان افزود: مهم‌ترین خدمات قابل ارائه در این سامانه شامل مشاهده و اعتراض به سوابق بیمه‌پردازی، مشاهده سوابق تلفیقی، درخواست انواع کمک هزینه‌های کوتاه مدت و هدیه ازدواج، انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان، مشاهده نسخ خدمات درمانی، نمایش احکام و فیش حقوقی مستمری‌بگیران و انواع خدمات مرتبط با کارفرمایان است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی، اپلیکیشن "تأمین‌اجتماعی من" را تنها اپلیکیشن رسمی و مورد تأیید سازمان تأمین‌اجتماعی معرفی کرد و گفت: در حال حاضر برخی اپلیکیشن‌ها وجود دارند که با سوءاستفاده از نام سازمان، به‌صورت غیرمجاز و بعضاً با دریافت هزینه از مخاطبان، به ارائه برخی خدمات غیرمطمئن اقدام می‌کنند. لذا با توجه به اینکه کلیه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود، به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق مخاطبین، با ارائه این اپلیکیشن، ضمن ایجاد امنیت خاطر برای ذی‌نفعان، اقدامات لازم به‌منظور جلوگیری از فعالیت سایر اپلیکیشن‌های غیرمجاز انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های بزرگی نظیر طرح ۳۰۷۰ با هدف ارائه ۳۰ خدمت به‌صورت غیرحضوری و کاهش حداقل ۷۰ میلیون بار مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی در سال، غیر فعالسازی سامانه‌های قدیمی (مثل سامانه samt که در ماه گذشته انجام شد) و جایگزینی آنها با سامانه‌های جدید، هوشمندسازی لیست‌های حق بیمه ارسالی کارفرمایان و…، افزود: بعد از عملیاتی شدن نگارش اولیه موبایل اپلیکیشن سازمان که با محوریت مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی و مشارکت حوزه‌های تخصصی سازمان و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین انجام شده است، اضافه‌شدن سایر خدمات سازمان در نگارش‌های آتی اپلیکیشن مذکور و تداوم توسعه هرچه بیشتر آن به‌منظور افزایش دسترس‌پذیری به خدمات غیرحضوری مورد تأکید است.

گفتنی است این نرم‌افزار در دو نسخه برای دانلود بر روی گوشی‌های هوشمند و نیز استفاده به‌صورت وب‌اپلیکیشن طراحی شده و در دسترس قرار گرفته است که نسخه وب اپلیکیشن آن، نیازی به دانلود یا به‌روزرسانی ندارد و کاربران می‌توانند با مراجعه به نشانی‌های اعلام شده، در هر زمان از خدمات قابل ارائه، استفاده و بهره‌برداری کنند.

کلیه بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان در صورت داشتن سوال و ابهام و یا مواجهه با هر مسئله‌ای در زمینه استفاده از این اپلیکیشن، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام و پیگیری کنند.