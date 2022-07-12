ملایی: پنجمن طرح ملی فدراسیون همگانی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، افشین ملایی صبح امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از لیگ فریزبی با بیان اینکه هر هزینه‌ای در حوزه افزایش مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های بدنی و ورزشی به هیچ وجه به عنوان هزینه تلقی نمی‌شود بلکه به منزله سرمایه‌گذاری در راستای تضمین سلامت مردم در آینده به شمار می‌رود، اظهار کرد: افراد مختلف در سطوح مختلف باید نسبت به ضرورت فعالیت بدنی و ورزش آگاهی یابند و این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برای بهبود وضعیت سلامت مردم ایران برخوردار است.

وی ادامه داد: با همکاری و تعامل همه جانبه می‌توان اقدامات بسیار مهمی را در حوزه ورزش همگانی انجام داد و با خلاقیت منابع انسانی باید شاهد توسعه ورزش‌های همگانی در سطح کشور و به ویژه در بخش محلات باشیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با تاکید بر اینکه باید به سمت افزایش ظرفیت‌ها در حوزه ورزش همگانی پیش برویم، عنوان کرد: قبل از شیوع ویروس کرونا لیگ یا رویدادی را که مردم آن را بشناسند صرفاً به پیاده‌روی خانوادگی خلاصه می‌شد و در حال حاضر شاهد جریان منظم برگزاری رویدادهای ورزش همگانی از جمله پیاده‌روی در نقاط مختلف کشور هستیم.

ملایی با اشاره به اینکه رونمایی از لیگ فریزبی پنجمین رویداد ملی فدراسیون ورزش‌های همگانی است، اعلام کرد: تا پایان سعی خواهیم کرد به عدد ۱۵ رویداد ملی در رشته‌های ورزشی دست یابیم و باید در مسیر بهره‌مندی کامل از ظرفیت انجمن‌ها و کمیته‌های فدراسیون گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم انجمن‌ها را قدرتمند کنیم شاهد خواهیم بود در کنار فدراسیون‌های حوزه قهرمانی فدراسیون‌های حوزه همگانی نیز شکل گیرند، خاطرنشان کرد: این اتفاق با توجه به نگاه مثبت وزیر ورزش با ایجاد فدراسیون‌های جدید مبتنی بر ورزش همگانی محقق خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه این فدراسیون از استقلال انجمن‌های پر قدرت حمایت می‌کند، عنوان کرد: انجمن‌ها باید علاوه بر رویکرد قهرمانی که مورد قبول است در بخش توسعه ورزش همگانی نیز در بین آحاد مردم گام‌های جدی بردارند و هدف اصلی جذب حداکثری آحاد مردم است و اگر بتوانیم به این نقطه دست یابیم، هدف توسعه ورزش در راستای بهبود وضعیت سلامت و بهره‌وری ملی محقق خواهد شد.

ملایی افزود: از فدراسیون‌های مختلف تقاضا داریم در کنار فدراسیون همگانی قرار گیرند تا شاهد جذب حداکثری مردم در حوزه ورزش باشیم و شرایط را در راستای افزایش میزان فعالیت بدنی مردم تغییر دهیم، علاوه بر این امیدوار هستیم وزارت ورزش حداکثر پشتیبانی را از فدراسیون همگانی در دستورکار قرار دهد تا مشارکت حداکثری مردم در حوزه فعالیت بدنی و ورزش رقم بخورد.

وی اعلام کرد: همچنین سعی می‌کنیم در رویداد پیاده روی اربعین با ایجاد جذابیت برای مردم به عنوان مشارکت در یک رویداد ملی فرهنگی کشور اقدام کنیم چرا که ورزش ابعاد مختلفی برای گره خوردن به زندگی مردم دارد.

رئیس فدراسیون ورزش همگانی با تاکید بر اینکه ورزش همگانی باید به دغدغه برای رسانه‌ها و به تبع آن مردم تبدیل شود، اظهار کرد: معتقد هستیم رسانه یک ستون قدرتمند در بر افراشتن پرچم ورزش همگانی است. متاسفانه از منابع محدودی برخوردار هستیم و سال گذشته کمتر از ۵ میلیارد تومان از وزارت ورزش بودجه دریافت کردیم که این مبلغ اصلاً قابل توجه نیست.

ملایی ادامه داد: افزایش بودجه به توسعه فعالیت‌ها در توسعه ورزش همگانی منجر خواهد شد، باید بدانیم که راه سختی در پیش داریم و باید با حمایت مالی و معنوی همراه باشیم.

همچنین علی ذاکریان رئیس انجمن فریزبی با اشاره به اینکه رشته فریزبی مورد تایید کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی است، گفت: در راستای توسعه ورزش همگانی باید از تمامی فضاها استفاده کرد و باید بدانیم رشته فریزبی در حال حاضر در «ورلد گیم» در بیرمنگام آمریکا برگزار می‌شود.

وی افزود: با یک دیسک می‌توان در رشته فریزبی فعالیت و تعداد نفرات زیادی را درگیر کرد؛ این مسابقات را در رشته آقایان و بانوان برگزار می‌کنیم و توجه ویژه ای به حوزه بانوان خواهیم داشت.

رئیس انجمن فریزبی با اشاره به اینکه رشته فریزبی یکی از ورزش‌هایی است که خود را به دنیا معرفی می‌کند و به عنوان ورزش ارزانی به شمار می‌رود و برگزاری مسابقات آن از سوی فدراسیون ورزش‌های همگانی در بخش جوانان و هم بزرگسالان مدنظر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در اولین دوره لیگ که سال گذشته برگزار شد حدود ۱۹ هزار نفر شرکت داشتند که پیش بینی می‌کنیم برای دومین دوره حضور ۳۰ هزار نفر مشارکت داشته باشند که در هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

ذاکریان با بیان اینکه در این دوره توجه ویژه ای به بخش بانوان خواهیم داشت خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه در بخش بزرگسالان مسابقات را برگزار خواهیم کرد، در این دوره در بخش جوانان نیز شرکت کننده خواهیم داشت که توجه بیشترمان به دختران خواهد بود.