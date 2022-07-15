اصلاح طلبان باقی هویت خود را به قمار «تاج زاده» نبازند

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با دستگیری مصطفی تاج زاده و حمایت‌های زنجیره‌ای اصلاح طلبان از او بدون در نظر گرفتن مراتب امنیتی و قضائی، گفت: من به اصلاح طلبان سفارش می‌کنم که باقی مانده هویت خود را به قمار بد سیاست تاج زاده نبازند. باید به اصلاح طلبان سفارش کنم فراموش نکنند نظام چگونه در جریان سال ۸۸ با سعه صدر نقش فتنه انگیزی امثال تاج زاده را دید اما تحمل کرد.

وی تصریح کرد: حقیقت این است که اباحه گری و فتنه انگیزی امثال تاج زاده به حدی رسیده که امروز با اتفاقات عجیبی از جمله نقش آفرینی این افراد در بر هم زدن امنیت عمومی و تشویش اذهان مردم مواجه هستیم.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس تاکید کرد: البته مردم به درستی خالقان فتنه ۸۸ را شناخته‌اند و دیگر این افراد جایگاهی ندارند، جامعه به خوبی می‌داند چه کسانی ظرفیت‌های قانونی کشور را نادیده گرفتند و با شکستن مرزهای امنیتی، مردم سالاری را که میراث جمهوری اسلامی است به تاراج شورش اشرافیت خود سپرده‌اند.

راستینه افزود: به اصلاح طلبانی که دغدغه دارند سفارش می‌کنم با توجه به اینکه امروز نظام با سعه صدر مسیر را برای حضور و نقش آفرینی همه اندیشه‌ها در عرصه‌های سیاسی فراهم کرده است، این فرصت را به غنیمت شمرده و خدایی ناکرده در این شرایط دچار خطای راهبردی یا برداشت غلط محاسباتی نشوند.

وی تصریح کرد: بهتر است کسانی که مرزهای قانونی را می‌شکنند، به قانون بسپاریم و از سیاست‌ها و اعمال قانون توسط دستگاه‌های قضائی درباره آنان حمایت کنیم. نباید رفتار ما به گونه‌ای باشد که با فتنه انگیزی اشتباه گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: همه جریان‌های سیاسی باید در زمانی که فتنه‌ای اتفاق می‌افتد و ظرفیت‌های قانونی نظام مردم سالار ایران اسلامی زیر سوال برده می‌شود از هر گونه فتنه انگیزی تبری بجویند.

راستینه تاکید کرد: انتظار ما این است که امروز بخشی از پرونده تاج زاده برای مردم عنوان شود. البته گروهی تا حدی می‌دانند چه تخلفاتی در پرونده او به ثبت رسیده، با این اقدام مردم خواهند دید نظام چقدر نسبت به این افراد سعه صدر و تحمل داشته است.

وی گفت: مخالفان نظام امروز در کشور و داخل نظام آزادانه حرف می‌زنند، اما اگر پای خود را فراتر از مرزهای قانونی بگذارند و مخالفت آنها امنیت کشور که به برکت خون شهدا به دست آمده را به خطر بیندازد، طبیعتاً دستگاه قضا مکلف است علاوه بر آشکار سازی ابعاد پرونده آنها با مجرم و فتنه انگیز به شدت برخورد کند.