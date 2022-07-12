به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمایشگاه تجهیزات پزشکی ۲۶ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در دهلی نو هندوستان برگزار میشود. این نمایشگاه برترین نمایشگاه در تامین نیازهای فناورانه و تجهیزاتی بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و کلینیک ها به حساب میآید و دستاوردها و توانمندیهای کشورهای مختلف را به نمایش میگذارد. این فرصت در اختیار شرکتهای دانشبنیان و خلاق ایرانی هم قرار گرفته تا بتوانند در این رویداد جهانی مشارکت کنند.
مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همکاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی؛ امکان حضور شرکتهای دانشبنیان و خلاق فعال در حوزه پزشکی را در این رویداد فراهم کرده است تا آخرین دستاوردها و توانمندیهای خود را در پاویون شرکتهای ایرانی به نمایش بگذارند و با بازار جهانی این حوزه هم آشنا شوند.
این نمایشگاه در حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی برگزار میشود که برای شرکتهای متقاضی؛ مزایایی چون حضور در نشستهای رودررو و مذاکرات تجاری به همراه دارد و شرکتهای دانش بنیان ایرانی با حضور در این نمایشگاه به عرضه محصولات و توانمندیهای خود در این حوزهها میپردازند.
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