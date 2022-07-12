همکاری کمیته امداد و سازمان ارتباطات اسلامی با هدف امدادرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد در مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تبریک ایام دهه ولایت، هدف از این تفاهمنامه را گسترش فرهنگ احسان، انفاق و نیکوکاری عنوان کرد و گفت: در این تفاهمنامه به دنبال انجام فعالیتهای مشترک در زمینه توانمندسازی محرومان با استفاده از ظرفیتهای دو سازمان هستیم.
وی با اشاره به ضرورت انتقال تجربیات میان کمیته امداد و مؤسسات خیریه در داخل و خارج کشور افزود: در این راستا باید از توان ارتباطی نخبگان علمی، فرهنگی، اجتماعی و خیرین حقیقی و حقوقی برای راهاندازی مراکز رشد، نوآوری و فناوری هم استفاده کنیم.
رئیس کمیته امداد همچنین با اشاره به تجربیات این نهاد در توانمندسازی محرومان و نیازمندان، اظهار کرد: از این تجربیات باید در اجرای پروژههای مشترک آموزشی و کاربردی در جهت توانمندسازی و مهارتافزایی جامعه هدف در قالب این تفاهمنامه بهرهگیری کرد.
بختیاری بر اهمیت شناسایی و ایجاد ارتباط با خیریهها، خیران و ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید و خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دنبال توسعه مراکز نیکوکاری و هستههای خیریه در کشورهای هدف به ویژه کشورهای اسلامی هستیم.
وی از آمادگی کمیته امداد برای برگزاری کارگاههای تبادل تجربه، مهارتآموزی و دانشافزایی برای جامعه هدف این تفاهمنامه خبر داد و تصریح کرد: برگزاری دورههای فنی و حرفهای و کارآفرینی و گروههای مختلف از جمله دانشجویان، فعالان خیریه و … در تفاهمنامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیگیری میشود.
حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به تجارب حمایتی و توانمندسازی کمیته امداد گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تسهیل در انجام فعالیت مراکز خیریه در خارج از کشور آمادگی دارد.
وی افزود: رصد فعالیتها و انعکاس تجربیات موفق دیگر کشورها در امور خیریه و نیکوکاری به کمیته امداد، از دیگر ابعاد این تفاهمنامه است.
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