به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طیفسنجی نوری یک روش آنالیز طیفی است که برای اندازهگیری اجزای طیفی یک نمونه به کار برده میشود. طیفسنجها شدت نور یک منبع را به عنوان تابعی از طول موج یا فرکانس نمایش میدهند.
این ادوات در ابتدا برای مطالعات اولیه فیزیک، نجوم و شیمی مورد استفاده قرار میگرفت ولی امروزه با پیشرفت دستگاهها و آنالیز طیف سنجی، از طیفسنجی برای تشخیص ساختار عناصر آلی، دارویی و فلزات در سایر دستگاهها مانند اسپکتروفوتومتر، کوانتومتر و میکرو رامان نیز استفاده میشود. این دستگاه به صورت مدولار نیز برای تستهای اسپکتروسکوپی از قبیل جذب و عبور، بازتاب و فلورسانس کاربرد آزمایشگاهی دارد.
دستگاه طیف سنج مرئی/فرابنفش/مادون قرمز تولید شده در این شرکت منابع تابش مختلف در بازههای مختلف طول موجی ماورا بنفش، مرئی، مادون قرمز داشته و طیف بازتابی از انواع مواد مایع و جامد را ارائه میدهد.
این دستگاه، نرمافزاری با کاربردی آسان داشته و ابزارهای مختلفی برای بررسی نمونه در اختیار کاربر قرار میدهد. این دستگاه میتواند نور محیط را حذف کند و همچنین امکان پیدا کردن قله طیفهای مختلف در این ابزار وجود دارد.
یکی از مزیتهای این دستگاه ابعاد کوچک و وزن کم آن است که موجب شده تا این طیفسنج قابل حمل باشد. در لیست لوازم جانبی این دستگاه، منبع نوری دوتریم هالوژن، منبع نوری هالوژن تنگستن، پروب بازتابی ۹۰ درجه و ۴۵ درجه، نمونه مرجع، کووت و هولدر کووت به همراه فیبر نوری به چشم میخورد.
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