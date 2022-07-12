مصرف برق در روزهای گرم آذربایجان غربی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر کیامهر ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم استان ۴ روز آینده گرم‌ترین روزهای سال را تجربه می‌کنند، افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش دمای هوا و تداوم آن در روزهای آتی، لازم است که به منظور کمک به تأمین برق، تمامی مشترکان راهکارهای کاهش مصرف برق را در این ۴ روز جدی بگیرند.

وی ادامه داد: از ابتدای تابستان تاکنون شرایط شبکه برق در آذربایجان غربی بسیار پایدار بود اما پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای آینده، افزایش مصرف را شاهد باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ادامه تصریح کرد: در روزهای گرم پیش‌رو اگر مردم همکاری کنند، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت.

وی همچنین اضافه کرد: مشترکان خانگی می‌توانند تنها با به کار بستن چند راهکار ساده از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری کنند؛ نخست اینکه، کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه تنظیم کرده و از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و در سومین راهکار ضمن بهره مندی از نور طبیعی روز، لامپ‌های اضافی را خاموش کنند.

کیامهر اظهار کرد: استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو، بخارشور، لباسشویی، آبمیوه گیری، ظرف شویی در ساعات پیک مصرف، یکی از مهمترین راهکارها برای تأمین برق همه مشترکان و پایدار ماندن شبکه برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از آماده باش شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در پی افزایش دمای هوا خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی انتظار می‌رود دمای هوا در روز جاری تا روز جمعه ۲۴ تیرماه به طور چشمگیری افزایش یابد و در همین راستا کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان در حالت آماده باش کامل به سر می‌برند.

کیامهر با با تاکید بر اینکه هشدار و آماده باش وزارت نیرو به شرکت‌های برق نشان می‌دهد هفته جاری، هفته سختی برای صنعت برق خواهد بود، گفت: با توجه به افزایش سراسری دمای هوا در هفته پیش رو، با جدی گرفتن برنامه‌های مدیریت مصرف توسط تمامی مشترکین می‌توانیم از هفته جاری بدون مشکل عبور کنیم.

وی در خصوص آماده‌باش شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بنا به ابلاغ وزارت نیرو، گفت: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در راستای رسالت خود مبنی بر تأمین برق پایدار و مطمئن با توجه به افزایش دمای هوا در حالت آماده‌باش به‌سر می‌برد.

کیامهر خاطر نشان کرد: مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف تنها راه پشت سرگذاشتن روزهای گرم تابستان است و خادمان مردم در صنعت برق استان نیازمند همراهی و مشارکت تمام مردم هستند.