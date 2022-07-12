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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

معاون بنیاد مسکن خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی ۷۴,۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن

آغاز عملیات اجرایی ۷۴,۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز عملیات اجرایی ۷۴ هزار و ۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط آن بنیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از اجرای ۷۴ هزار و ۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد خبر داد و گفت: اراضی معرفی شده به بنیاد مسکن که معادل حدود ۲۰۰ هزار واحد است در مراحل مختلف الحاق به محدوده شهر، تغییر کاربری قرار دارد و تمامی این اراضی قابلیت بارگذاری ندارد. از این تعداد اراضی آنچه که قابلیت تعریف پروژه را دارد و کاربری آن مسکونی است ۹۴ هزار واحد است که از این ۹۴ هزار واحد ۷۴ هزار و ۷۰۰ متقاضی معرفی و عملیات اجرایی این تعداد آغاز شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های آغاز شده اعلام کرد: بنیاد مسکن، متقاضیان ۵۰ هزار و ۵۷۰ واحد را به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی کرده است که تاکنون بانک‌ها با بیش از ۲۷ هزار متقاضی برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده‌اند.

احداث ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن شهری با منابع داخلی بنیاد مسکن

سهرابی در بیان دیگر برنامه‌های بنیاد مسکن در بخش تولید مسکن شهری (در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و با منابع بنیاد) اعلام کرد: برنامه سال جاری برای احداث مسکن شهری علاوه بر نهضت ملی مسکن ۱۸ هزار واحد است که عملیات اجرایی ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد با نظارت بنیاد و توسط منابع داخلی بنیاد آغاز شده است.

کد مطلب 5536572

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