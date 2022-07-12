آغاز عملیات اجرایی ۷۴,۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از اجرای ۷۴ هزار و ۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد خبر داد و گفت: اراضی معرفی شده به بنیاد مسکن که معادل حدود ۲۰۰ هزار واحد است در مراحل مختلف الحاق به محدوده شهر، تغییر کاربری قرار دارد و تمامی این اراضی قابلیت بارگذاری ندارد. از این تعداد اراضی آنچه که قابلیت تعریف پروژه را دارد و کاربری آن مسکونی است ۹۴ هزار واحد است که از این ۹۴ هزار واحد ۷۴ هزار و ۷۰۰ متقاضی معرفی و عملیات اجرایی این تعداد آغاز شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های آغاز شده اعلام کرد: بنیاد مسکن، متقاضیان ۵۰ هزار و ۵۷۰ واحد را به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی کرده است که تاکنون بانک‌ها با بیش از ۲۷ هزار متقاضی برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده‌اند. احداث ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن شهری با منابع داخلی بنیاد مسکن سهرابی در بیان دیگر برنامه‌های بنیاد مسکن در بخش تولید مسکن شهری (در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و با منابع بنیاد) اعلام کرد: برنامه سال جاری برای احداث مسکن شهری علاوه بر نهضت ملی مسکن ۱۸ هزار واحد است که عملیات اجرایی ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد با نظارت بنیاد و توسط منابع داخلی بنیاد آغاز شده است.