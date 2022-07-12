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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۲

سرلشکر موسوی:

ارتش در بهترین شرایط و آماده‌تر از هر زمان دیگر است

ارتش در بهترین شرایط و آماده‌تر از هر زمان دیگر است

فرمانده کل ارتش گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در بهترین شرایط و آماده تر از هر زمان دیگر گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا است تا در هر جایی که اراده فرمایند وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش صبح امروز و در حاشیه بازدید رئیس قوه قضائیه از دافوس ارتش با تبریک دهه ولایت و امامت و اعیاد سعید قربان و غدیر و عرض خیرمقدم به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: بر خود لازم می‌دانم از حرکت‌های جدید قوه قضائیه در دوره اخیر با مدیریت جنابعالی که باعث افزایش امیدواری مردم عزیز کشورمان شده است ابراز تشکر و قدردانی کنم.

سرلشکر موسوی افزود: همچنین خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری امامین انقلاب، امروز ارتشی متدین، کارآمد، پادر رکاب و انقلابی داریم که مورد علاقه قلبی مردم، مسئولین و در رأس همه، مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: اینکه فرماندهی معظم کل قوا می‌فرمایند: «ارتش نمایشگاهی از ارزش‌های اسلامی است که می‌توان آن را سر دست گرفت و به همه نشان داد» حاصل تقدیم خون شهدا، ایثار جانبازان و فداکاری ده‌ها هزار ارتشی و خانواده‌های صبور و فهیم آنها است.

سرلشکر موسوی ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار زمینی در مرزهای غرب، شمال شرق و بخشی از شمال غرب کشور حراست شبانه روزی از آسمان ایران سربلند اسلامی با نیروی پدافند و نیروی هوایی و پشتیبانی هوایی از همه مأموریت‌های مورد نیاز کشور و حضور مقتدرانه در آب‌های آزاد و حراست از منافع ملی با اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش، مأموریت خود را به بهترین نحو ممکن انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز ارتش در بهترین شرایط و آماده‌تر از هر زمان دیگر گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا است تا در هر جایی که اراده فرمایند وارد عمل شود.

کد مطلب 5536573
هادی رضایی

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