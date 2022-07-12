به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش صبح امروز و در حاشیه بازدید رئیس قوه قضائیه از دافوس ارتش با تبریک دهه ولایت و امامت و اعیاد سعید قربان و غدیر و عرض خیرمقدم به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: بر خود لازم می‌دانم از حرکت‌های جدید قوه قضائیه در دوره اخیر با مدیریت جنابعالی که باعث افزایش امیدواری مردم عزیز کشورمان شده است ابراز تشکر و قدردانی کنم.

سرلشکر موسوی افزود: همچنین خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری امامین انقلاب، امروز ارتشی متدین، کارآمد، پادر رکاب و انقلابی داریم که مورد علاقه قلبی مردم، مسئولین و در رأس همه، مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: اینکه فرماندهی معظم کل قوا می‌فرمایند: «ارتش نمایشگاهی از ارزش‌های اسلامی است که می‌توان آن را سر دست گرفت و به همه نشان داد» حاصل تقدیم خون شهدا، ایثار جانبازان و فداکاری ده‌ها هزار ارتشی و خانواده‌های صبور و فهیم آنها است.

سرلشکر موسوی ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار زمینی در مرزهای غرب، شمال شرق و بخشی از شمال غرب کشور حراست شبانه روزی از آسمان ایران سربلند اسلامی با نیروی پدافند و نیروی هوایی و پشتیبانی هوایی از همه مأموریت‌های مورد نیاز کشور و حضور مقتدرانه در آب‌های آزاد و حراست از منافع ملی با اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش، مأموریت خود را به بهترین نحو ممکن انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز ارتش در بهترین شرایط و آماده‌تر از هر زمان دیگر گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا است تا در هر جایی که اراده فرمایند وارد عمل شود.