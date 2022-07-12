به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح صبح امروز (سه‌شنبه) در جشنواره گوهرهای فاطمی که در مرکز آموزش و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش برگزار شد، با اشاره به هجمه‌های فرهنگی دشمنان اظهار داشت: حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب است و این دو ارزش ستودنی از هم جدایی ناپذیرند و دشمنان دین و خدا و اهل‌بیت امروز این دو ارزش را هدف قرار داده‌اند.

سردار شکارچی با بیان اینکه امروز دشمنان اسلام علیه ارزشی‌ترین ارزش دین منسجم شده‌اند، افزود: دشمنان عرصه فرهنگی از اینکه در حوزه جنگ سخت نتوانسته‌اند راه به جایی ببرند امروز هجوم همه جانبه‌ای را در عرصه حجاب آغاز کرده‌اند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح در جشنواره‌های عفاف و حجاب همواره پیشگام بوده‌اند و این حرکت ارزشمند را در قالب نوکری حضرت زهرا (س) انجام داده‌اند، ادامه داد: این افتخاری است برای کارکنان نیروهای مسلح و زنان ارزشی و دختران غیور نیروهای مسلح که پرچمدار میدان مبارزه با بد حجابی و بی‌عفتی هستند.

سردار شکارچی خاطرنشان کرد: دشمنان ما در بدنه جامعه ما رخنه کرده‌اند و متاسفانه کسانی‌که سال‌ها از سفره بیت‌المال ارتزاق کرده‌اند امروز به لشکریان شیطان پیوسته و علیه ارزشی‌ترین ارزش دینی که همان حجاب است، اقدام کرده و وقیحانه با موضوع محاربه می‌کنند که در واقع محاربه با حجاب محاربه با قرآن و امر به معروف و نهی از منکر است.

وی عنوان کرد: شهدای دفاع مقدس شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع امنیت در وصایای خود خیلی شفاف به حجاب توصیه کرده‌اند و حتی ارزش حجاب بانوان را از خون خود بالاتر دانسته‌اند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اضافه کرد: امروز بنیادی‌ترین عامل امنیت روانی و اجتماعی در ایران اسلامی مسئله عفاف و حجاب است که نباید از آن غافل شویم؛ و دشمنان ما به اهمیت این مسئله پی برده و به ریشه هجوم آورده‌اند که اگر ریشه را بزنند دیگر درخت و ثمره‌ای باقی نخواهد ماند.

سردار شکارچی افزود: بسیاری از زنان جامعه ما در عین اینکه مسلمان هستند نسبت به این موضوع ناآگاهانه اقدام می‌کنند، اما بخش‌های قلیلی هم هستند که در واقع کرسی‌های دشمن را تصاحب کردند و متاسفانه مشغول راهبری و سیاستگذاری و ایجاد انحراف در جامعه زنان هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از متولیان امور فرهنگی کشور در حوزه حجاب و عفاف کوتاهی کرده و آنگونه که باید در این عرصه اقدام نمی‌کنند، گفت: بخشی از متولیان حجاب و عفاف می‌بینند که این سیلاب خطرناک چه آسیبی به جامعه اسلامی وارد می‌کند، اما متاسفانه اقدام خاصی نمی‌کند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: امروز محصول این بدحجابی‌ها افزایش طلاق، افزایش تنش بین خانواده‌ها، افزایش بیماری‌های روحی و افسردگی و ناامنی در جامعه شده است و همچنین ضربات سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است و مهم‌تر اینکه زمینه مانور دشمنان انقلاب را فراهم می‌کند.

سردار شکارچی تصریح کرد: امروز متأسفانه صدها ناهنجاری اخلاقی محصول بدپوششی در این کشور است؛ و این برای جامعه اسلامی یک ننگ بزرگ است که بخواهد از جامعه منحط غربی الگو بگیرد، از جامعه لیبرال دموکراسی که امروز سگ را به‌عنوان همسر و فرزند می‌پذیرد چه انتظاری می‌توان داشت.

وی با اشاره به جایگاه زن در دین مبین اسلام گفت: بانوان نقش ریشه‌ای و اساسی در دیدگاه اسلامی دارند و بسیاری از موفقیت‌های انقلاب اسلامی مرهون حضور زنان مجاهد بوده است که دفاع مقدس مهم‌ترین وجه آن می‌باشد که اگر نبود آن عقبه مستحکم و حضور موثر بانوان در دوران دفاع مقدس آن موفقیت‌های چشمگیر حاصل نمی‌شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه همه موفقیت‌های امروز کشور نیز در سایه بانوان شکل گرفته است، بیان داشت: امروز دشمن جامعه بانوان یعنی همان نقطه کانونی دست یابی به موفقیت‌های جامعه ما را هدف قرار داده است تا از این طریق بنیان خانواده‌ها را سست و ویران کند.

سردار شکارچی افزود: ما امروز درگیر یک جنگ تمام عیار در حوزه فرهنگی هستیم و شما بانوان به عنوان پرچمداران این عرصه باید به رسالت خود را عمل کنید.

وی گفت: دنیای کفر و فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی، زن را به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و تفریحی می‌نگرند در حالی که دین مبین اسلام زن را مربی و پرورش دهنده مرد می‌داند و موفقیت‌های جامعه را در پرتو پرورش و تربیت یک بانو ترسیم می‌کند؛ و این خیلی تفاوت است و جای تأسف است که ما بخواهیم از فرهنگ افراد خبیث دول غربی تبعیت کنیم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: دو وظیفه اساسی امروز ما امر به معروف و آگاهی بخشی به توده‌های مردم است که باید با حمایت همه دستگاه‌های فرهنگی انجام شود و دوم نهی از منکر است که باید انجام شود و در حوزه حاکمیت هم برخورد با مولدان بی عفتی باید صورت گیرد.

سردار شکارچی در پایان عنوان کرد: همچنین با فیلمسازان و هنرمندانی که به اسم فیلمسازی ریشه عفاف را می‌زنند نیز باید برخورد شود.