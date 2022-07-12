پیش بینی تولید ۱۸۰ تن سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله ابراهیمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری زیر کشت سیب زمینی رفته است، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌ها ۱۸۰ تن سیب زمینی در استان تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آبیاری در مزارع تولید سیب زمینی به صورت صد در صدی از روش نوین است، عنوان کرد: از هر هکتار زمین حدود ۴۰ تن سیب زمینی برداشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه هر ساله ۴۰ تن از سیب زمینی تولید شده به عنوان بذر استفاده می‌شود، مطرح کرد: کشت سیب زمینی از اواخر خردادماه تا نیمه تیرماه انجام می‌شود.

ابراهیمی افزود: شهرکرد، کیار، فارسان و بروجن بیشترین تولید سیب زمینی در استان را دارند.