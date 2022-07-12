جزئیات شرکت در آزمون عملی ۸ کدرشته کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهنمای شرکت در امتحان تشریحی و یا طراحی کدرشته های امتحانی ۱۳۵۸ ،۱۳۵۷ ،۱۳۵۲ ،۱۳۵۱ ،۱۳۵۰ ۱۳۶۴ ،۱۳۶۲و ۱۳۶۵ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

نوع اوراق آزمون، مدت پاسخگویی به سوالات و تاریخ آزمون

کدرشته امتحانی نام رشته یا پروژه امتحانی نوع دفترچه یا مقوای طراحی مدت پاسخگویی نوبت و تاریخ آزمون ۱۳۵۰ مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری یک دفترچه A3 ۱۸۰ دقیقه عصر جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۱ اسکیس طراحی شهری یک دفترچه A3 ۱۸۰ دقیقه عصر جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۲ اسکیس معماری یک برگ مقوا به ابعاد ۷۰×۵۰ تا خورده به دو قسمت مساوی ۳۵×۵۰ که شامل دو قسمت پاسخگویی، به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰ دقیقه صبح جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۲ پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران یک دفترچه A4 ۱۸۰ دقیقه عصر چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۲ اسکیس معماری داخلی سه برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰ به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰ دقیقه صبح چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۷ تجزیه و تحلیل نمایشنامه یک دفترچه A4 ۱۸۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۷ نمایشنامه نویسی یک دفترچه A4 ۱۸۰ دقیقه عصر پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۸ تصویر متحرک (انیمیشن) یک دفترچه A4 ۲۴۰ دقیقه عصر پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۸ ارتباط تصویری یک برگ مقوا به ابعاد ۷۰×۵۰ تا خورده به دو قسمت مساوی ۳۵×۵۰ که شامل دو قسمت پاسخگویی، به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۸ تصویرسازی ۲۴۰ دقیقه صبح جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۵۸ نقاشی ۲۴۰ دقیقه عصر چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۶۲ طراحی صنعتی چهار برگ مقوا به ابعاد ۳۵×۵۰ سانتیمتر به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰ دقیقه عصر جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۶۴ طراحی پارچه و لباس یک برگ مقوا به ابعاد ۷۰×۵۰ تا خورده به دو قسمت مساوی ۳۵×۵۰ شامل دو قسمت پاسخگویی، به ضمیمه برگ سؤال ۲۴۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۳۶۵ معماری منظر ۲۴۰ دقیقه عصر چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱

تذکر: درجلسه آزمون هر یک از کدرشته های امتحانی فوق الذکر که به صورت طراحی، پروژه عملی و یا تشریحی برگزار می شود، به هر متقاضی یک برگ سوال داده خواهد شد که داوطلبان لازم است پاسخ سوالها را در دفترچه پاسخگویی (تعدادی از کاغذهای A۴ و یا A۳) مقوا یا مقواهای ترسیمی که در اختیار آنان قرار داده خواهد شد در محل مشخص درج کند.

لذا متقاضی باید ابتدا شماره صندلی کارت ورودی خود را با شماره مندرج در روی مقوای ترسیمی و یا دفترچه پاسخگویی مطابقت دهد و سپس مشخصات (نام خانوادگی و نام) و امضاء خود را منحصراً در محل مشخص شده درج کرده و سپس نسبت به پاسخگویی اقدام کند.

از درج مشخصات در سایر قسمتها جداً خودداری شود، در غیر اینصورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

وسایلی که نیاز است داوطلبان علاوه بر کارت شرکت در آزمون به همراه داشته باشند:

ساعت شروع فرآیند آزمون

فرآیند برگزاری آزمونهای نوبت صبح از ساعت ۷:۳۰ صبح و نوبت عصر از ساعت ۱۴ بعدازظهر آغاز می شود و داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی مربوطه حضور داشته باشند.

محل برگزاری آزمون

آزمون تشریحی کدرشته های امتحانی ۱۳۶۴ ،۱۳۶۲ ،۱۳۵۸ ،۱۳۵۷ ،۱۳۵۲ ،۱۳۵۱ ،۱۳۵۰و ۱۳۶۵ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج شده است.

تمامی داوطلبان باید مدرک معتبر شناسایی مانند کارت دانشجویی، کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت یا گواهینامه به همراه داشته باشند.

داوطلبان وسایل مورد نیاز خود را بایستی در کیسه های شفاف قرار داده و به همراه خود در جلسه آزمون بیاورند و بردن هرگونه چمدان، کیف، ساک در جلسه آزمون ممنوع است.

همراه داشتن کتاب طراحی، هرگونه کاغذ پوستی و معمولی(به جز داوطبان رشته طراحی پارچه و لباس (کد ۱۳۶۴) مقوا، جزوه، رنگ روغن، پاستل گچی، پاستل روغنی، زغال طراحی، اسپری های براق کننده و چسبنده، کلیشه نقوش آماده و شابلون حروف، هرگونه جعبه (مداد، مداد رنگی، گواش و ..).، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیچر، نت بوک و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلمبرداری و یا عکسبرداری، میز نور، سشوار و اتو ممنوع است.

استفاده از شابلون (خط کش) دارای اشکال ساده هندسی (دایره، مربع، ..). بلامانع است.

در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی بر روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران ممنوع است و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.

هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

ضروری است داوطلبان منحصراً از ابزار طراحی که مجاز اعلام شده، استفاده کنند.

از هرگونه درج توضیح و مطلب اضافی (مشخصات فردی، شماره داوطلبی، شماره تماس، امضاء و ...) در محل پاسخ و انجام پروژه امتحانی خودداری شود. در صورت مشاهده، اوراق امتحانی مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت.

از آنجائی که داوطلبان کد رشته امتحانی ۱۳۵۸ فقط می توانند در آزمون دو رشته پروژه دار شرکت کنند، چنانچه توسط برخی از داوطلبان این موضوع رعایت نشده باشد، برای این دسته از داوطلبان نیز با توجه به اولویت های انتخابی که در زمان انتخاب رشته اعلام کرده اند، فقط برای دو رشته پروژهدار کارت ورود به جلسه صادر می شود.

۰داوطلبانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده نمایند لازم است از روز سه شنبه ۲۱ تیر تا جمعه ۲۴ تیر از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ برای پیگیری موضوع با شماره تلفن ۰۲۶ - ۳۶۲۷۰۰۶۱ تماس بگیرند.

نکات بهداشتی ویژه داوطلبان آزمون در راهنمای شرکت در آزمون درج شده است.