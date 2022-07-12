ایرانسل روی پله نهایی ورود به بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، دکتر محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، روز گذشته ۲۰ تیرماه، به همراه تعدادی از مدیران این شرکت، از ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید و با دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، گفتوگو کرد.
گودرزی با بیان اینکه پیوستن ایرانسل، بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای حوزۀ فناوریاطلاعات و ارتباطات، به بورس را باید به فال نیک گرفت، حضور ایرانسل در بازار سرمایه را موجب پویایی بورس کشور عنوان کرد.
وی افزود: شرکت بورس آماده است تا تمامی امکانات خود را برای تسهیل و انجام هر چه سریعتر فرایندهای پذیرش ایرانسل در بورس، به کار گیرد.
مدیرعامل ایرانسل نیز در این دیدار، با بیان تاریخچهای از شکلگیری ایرانسل و وضعیت حال حاضر اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، گزارشی از وضعیت فرایندهای انجام شده در مسیر پیوستن ایرانسل به بورس را تشریح کرد.
عباسیآرند، با بیان اینکه حضور شرکتهای فناور و کسبوکارهای دانشبنیان در بورس، موجب عمقبخشی و رونق هر چه بیشتر این حوزه و توسعۀ اشتغالزایی دانشبنیان است، خواستار همافزایی برای کمک به تقویت فرایندهای تأمین مالی در بورس مطابق با استانداردهای جهانی، با هدف تشویق شرکتها و سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این عرصه شد.
در این دیدار، همچنین نقشۀ راه ورود ایرانسل به بورس، به مدیرعامل بورس تهران ارائه و جزئیات آن، مطرح و مقرر شد پس از انجام فرایندهای مقدماتی، در نیمۀ نخست امسال، بررسیها برای انجام فاز پذیرش ایرانسل در بورس آغاز شود.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هماکنون در حال طی کردن فرایندهای مقدماتی برای ورود به بورس تهران است.
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