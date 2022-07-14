به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایرانسل، مهندس باقر صمدی که در همایش بررسی حضور شرکتهای دیجیتال و دانشبنیان در بازار سرمایه، سخن میگفت، خواستار همافزایی برای بهرهمندی بازار سرمایه از زیستبوم در حال رشد استارتاپی کشور، در جهت ارتقای سامانۀ معاملات، توسعۀ ابزارهای مالی نوین، نظارت بهینه بر معاملات برخط و الگوریتمی، پردازش اطلاعات بازار سرمایه در حوزۀ مدیریت فناوریاطلاعات، رونق بازار سرمایه از طریق تسهیلگری ورود شرکتهای استارتاپی و دانشبنیان، بازنگری مقررات با هدف تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی و مقرراتزدایی با هدف تسهیل خروج مزایای حاصله شد.
در این همایش که با عنوان همایش «شرکتهای دانشبنیان، بازار سرمایه، دورنمای آینده»، بعدازظهر چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، در آمفیتئاتر ساختمان بورس اوراق بهادار تهران برگزار و به صورت زنده و مستقیم، از لنز ایرانسل پخش شد، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری، مهندس مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیتۀ اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مهندس باقر صمدی معاون دیجیتال ایرانسل، به ایراد سخن پرداختند.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، مدیرانعامل شرکتهای اسنپ، دیجیکالا، گروه هزاردستان و آسیاتک، سخنرانی کردند.
معاون دیجیتال ایرانسل، در ابتدای سخنان خود در این همایش، به معرفی تاریخچه شکلگیری و اقدامات مهم انجام شده در طول فعالیت ایرانسل پرداخت و تصریح کرد: ایرانسل، پروژه بزرگ توسعه فراگیر نسل پنج در کشور را کلید زده و از ۴۶۰ سایت 5G برنامهریزی شده، تاکنون ۹۲ سایت را در استانهای مختلف کشور، نصب و اجرا کرده است.
وی در همین رابطه، با اشاره به فرصتهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال بر بستر نسل پنجم تلفنهمراه، افزود: فراهمسازی بستر خدمترسانی به کسبوکارهای دانشبنیان و تسریع فرایند تحویل دیجیتال در صنایع از جمله مزیتهای کاربرد این فناوری در ارتباطات است.
صمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سهم میانگین ۱۵.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد جهان، سهم ۶.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در ایران را یک سهم قابل رشد برشمرد.
وی همچنین نیازمندی به یک روش تأمین مالی کارآمد، به منظور رونق کسب و کار با در نظر گرفتن لزوم گسترش شبکه همگام با افزایش تقاضای مصرف دیتا، ضرورت سرمایهگذاری در حوزههای فیبر و 5G همراستا با روند شتابان تکنولوژی در دنیا و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جدید و نیز تأمین مالی و سرمایهگذاری در حوزۀ محصولات و خدمات دیجیتال، بهمنظور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را از جمله مهمترین انگیزههای ایرانسل برای ورود به بورس برشمرد.
شرکتهای دیجیتال، رتبه نخست تولید ناخالص داخلی
در این مراسم همچنین معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری، با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل دنیا تصریح کرد: بر خلاف دهههای گذشته، امروزه این شرکتهای تکنولوژی و دیجیتال هستند که رتبههای نخست تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص دادهاند.
ستاری با بیان اینکه حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان، در حقیقت یک مبارزۀ تمامعیار فرهنگی است، بر لزوم مبارزه با فرهنگ وارادتچی، خامفروش و نفتمحور و بهویژه تفکرات ساختارها و رویکردهایی که با کارآفرینی مبارزه میکنند، تأکید کرد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم تأکید کرد: حضور شرکتهای دانشبنیان در بازار سرمایه، میتواند تأمینکنندۀ منافع بخش خصوصی، حاکمیت و مردم، به صورت توأمان باشد.
توانگر همچنین بر حمایت مجلس شورای اسلامی از این روند و لزوم اصلاح مقررات با هدف تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان به بازار سرمایه، تأکید کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این همایش گفت: در کارگروه دانشبنیان سازمان بورس، ۱۶ مورد از مواردی که برای حضور شرکتهای دانشبنیان در بازار سرمایه باید تغییر کند را شناسایی کردهایم.
عشقی افزود: دادهها و آمارهای سازمان ملل نشان میدهد که بزرگترین چالش شرکتهای دانشبیان، شامل مقررات، جذب سرمایه، سیاستهای دولتی و نیز استخدام نیروی انسانی است.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز که میزبان این همایش بود، هدف از برگزاری آن را ایجاد یک گفتمان میان مدیران بازار سرمایه و شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد.
گودرزی افزود: این رویداد، بستری است تا سازمان بورس بتواند با داستان کسبوکارهای نوین و مدل تجاری آنان آشنا شود.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هماکنون در حال طی کردن فرایندهای مقدماتی برای ورود به بورس تهران است.
در همین رابطه، دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، به همراه تعدادی از مدیران این شرکت، از ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید و با دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، گفتوگو کرد.
گودرزی در این دیدار، با استقبال از پیوستن ایرانسل به جمع شرکتهای بورسی، بر آمادگی این شرکت برای تسهیل در انجام فرایندهای مقدماتی ورود ایرانسل به بورس، تأکید و حضور ایرانسل در بازار سرمایه را موجب پویایی بورس کشور عنوان کرد.
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