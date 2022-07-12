به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، رامین حسین‌پور پس از انتشار اولین قطعه خود به نام «رهگذر» از آلبوم «هشت انتخاب» سروده استاد محمدعلی بهمنی، قطعه‌های جدید خود را با نام «واقف» و «تقدیر» با شعری از وحشی بافقی و صائب تبریزی از آلبوم «گنجور» منتشر کرد.

حسین‌پور آهنگساز، تنظیم‌کننده، خواننده و نوازنده این آثار است.

«واقف» قطعه‌ای عاشقانه و عارفانه و «تقدیر» نیز قطعه‌ای در باب مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

این ۲ قطعه دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و پیش تر هم اولین قطعه حسین‌پور با نام «صورتگر» از آلبوم «گنجور» منتشر شده بود.

وی خالق اثر ویدیوآرت «صورتگر» با شعری از مولانا است که این قطعه از آلبوم «گنجور» گزیده اشعار شعرای فقید ایران است.

ویدیوآرت «صورتگر» تاکنون در بیش از ۳۵ رقابت بین‌المللی شرکت کرده و موفق به دریافت جوایز بین‌المللی متعددی شده است.

رامین حسین‌پور دانش‌آموخته معماری، موسیقی و سینماست که در حوزه موسیقی به عنوان شاعر، آهنگساز، تنظیم‌کننده و نوازنده شناخته می‌شود. وی همچنین در حوزه سینما نیز به‌عنوان نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده و همچنین کانسپتچوال آرتیست مشغول به کار است.

حسین‌پور سال ۹۴ با تلفیق هنر معماری، موسیقی و سینما ۲ اثر با نام‌های «غنیمت» و «اشتیاق» تولید کرد که در فستیوال‌های بین‌المللی به عنوان فینالیست حضور پیدا کرده‌اند.