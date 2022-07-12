به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر سه شنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با ارائه گزارشی از برنامه‌های سفر خود به استان قم اظهار داشت: در سال گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت سفر استانی به قم داشتند که مصوبات و تصمیمات خوبی در عرصه‌های مختلف در سفر اتخاذ شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به میزان اعتبارات اختصاص یافته جهت اجرای مصوبات سفر استانی هیئت دولت به قم، عنوان داشت: در سال گذشته ۲۶ درصد بیش از تعهدات مصوبات سفر استانی هیئت دولت، برای استان قم اعتبار اختصاص یافت.

وی با اشاره به احداث کارخانه چادر مشکی در استان قم، اظهار داشت: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۱۸ میلیون متر مربع پارچه مشکی، از جمله پروژه‌های شاخص استانی و ملی است که با سرمایه گذاری ۳۲ میلیون دلاری در حال اجراست.

مرتضوی عنوان داشت: با راه اندازی کارخانه چادر مشکی در استان قم و همچنین شهرکرد و اصفهان نیاز کشور در این چادر به صورت کامل مرتفع می‌شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هم اکنون برای ۵۰ درصد از متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن در استان قم زمین تأمین شده است، اظهار داشت: الحاق زمین‌های ۵۶۰ هکتاری منطقه پردیسان به محدوده شهر قم موجب شده تا بخشی از نیاز به زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن برطرف شود.

وی افزود: تلاش می‌شود تا اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن به گونه‌ای باشد که برای مردم سخت نباشد و بتوانند پرداخت کنند.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجود فرودگاه در استان قم یک ضرورت است، افزود: فرودگاه قم باید از وضعیت بن بست کنونی خارج شود و امیدواریم برای مترو مونوریل و فرودگاه قم در این سفر تصمیم گیری لازم صورت گیرد و رئیس جمهور نیز برای این طرح‌ها دستور ویژه ای صادر کرده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین ابراز داشت: از جمله سیاست‌های دولت احیای دریاچه نمک است که امیدواریم در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.