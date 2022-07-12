  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۰

به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی؛

۱۱۰۰ شهروند خراسان شمالی تحت پوشش طرح قاصدک قرار می‌گیرند

۱۱۰۰ شهروند خراسان شمالی تحت پوشش طرح قاصدک قرار می‌گیرند

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به اجرای طرح قاصدک در جهت کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: حدود هزار و ۱۰۰ نفر از مزایای این طرح برخوردار می‌شوند.

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت و کنترل آسیب‌های اجتماعی با همکاری مؤسسات فرهنگی و دینی استان خراسان شمالی آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: این طرح به منظور توانمند سازی فکری و فرهنگی خانوارهای تحت حمایت این نهاد اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح مبتنی بر قرآن، عترت و نهج البلاغه با هدف کنترل آسیب‌های اجتماعی و ایجاد شادی و نشاط اجتماعی در خانواده‌ها اجرا خواهد شد.

الهی راد با بیان اینکه طبق برنامه پیش بینی شده امسال ۸۳۰ نفر از مددجویان از این طرح برخوردار می‌شوند، گفت: جامعه هدف این طرح شامل ۴ گروه از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هستند که با همکاری مؤسسه یاوران غدیر اجرایی می‌شود.

وی به اجرای طرح قاصدک در جهت توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: حدود هزار و ۱۰۰ نفر از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان نیز از مزایای این طرح برخوردار می‌شوند.

کد مطلب 5536747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه