مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت و کنترل آسیبهای اجتماعی با همکاری مؤسسات فرهنگی و دینی استان خراسان شمالی آغاز شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: این طرح به منظور توانمند سازی فکری و فرهنگی خانوارهای تحت حمایت این نهاد اجرا میشود.
وی افزود: این طرح مبتنی بر قرآن، عترت و نهج البلاغه با هدف کنترل آسیبهای اجتماعی و ایجاد شادی و نشاط اجتماعی در خانوادهها اجرا خواهد شد.
الهی راد با بیان اینکه طبق برنامه پیش بینی شده امسال ۸۳۰ نفر از مددجویان از این طرح برخوردار میشوند، گفت: جامعه هدف این طرح شامل ۴ گروه از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هستند که با همکاری مؤسسه یاوران غدیر اجرایی میشود.
وی به اجرای طرح قاصدک در جهت توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: حدود هزار و ۱۰۰ نفر از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان نیز از مزایای این طرح برخوردار میشوند.
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