نجف زاده: ۱۱ هزار پرونده تخلفاتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: از این تعداد پرونده، هشت هزار و ۱۳۶ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، تعداد۲ هزار و ۶۴۹ فقره پرونده با محکومیت ۱۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۴۷۱ فقره پرونده با محکومیت ۶۰ میلیارد ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان است.

وی ادامه داد: در مجموع رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۸ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور کردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشاره به تشکیل واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال به تعداد هزار و ۵۲۷ اکیپ گشت، اظهار کرد: در فرآیند این بازرسی‌ها، برای سه هزار و ۶۵۱ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۲۴۴ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی، ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان گزارش کنند.