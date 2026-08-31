به گزارش خبرنگار مهر، حضور محمد صلاح ستاره سرشناس فوتبال مصر در ترکیه همچنان با واکنشهای مختلفی همراه است و حالا شهرداری یومرا در اقدامی جالب قصد دارد نام این بازیکن را برای یکی از خیابانهای این شهر انتخاب کند.
«مصطفی بیییک» شهردار یومرا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که صلاح قرار است در این منطقه سکونت داشته باشد و شهرداری نیز برای ثبت نام او در تاریخ این شهر اقدام خواهد کرد.
بیییک در این پیام نوشت: اینکه محمد صلاح، بزرگترین انتقال تاریخ فوتبال ترکیه، قرار است در منطقه ما زندگی کند، باعث افتخار بزرگی برای ماست. با تصمیمی که این هفته در شورای شهر خواهیم گرفت، نام خیابانی که خانه صلاح در آن قرار دارد را به خیابان محمد صلاح تغییر خواهیم داد. ما هر کاری که از دستمان برمیآمد انجام دادیم، حالا نوبت صلاح است.
قرار است شورای شهر یومرا در هفته جاری درباره تغییر نام خیابان محل سکونت صلاح تصمیمگیری کند و در صورت تصویب، نام این خیابان به «خیابان محمد صلاح» تغییر خواهد کرد.
شهردار یومرا پیش از این نیز با استقبال از حضور صلاح، این انتقال را یکی از مهمترین انتقالهای تاریخ فوتبال ترکیه توصیف کرده بود. او معتقد است حضور ستارهای در سطح صلاح در یومرا میتواند به افزایش اعتبار و ارزش برند این منطقه نیز کمک کند.
صلاح که به تازگی به ترابزوناسپور پیوسته، یکی از سرشناسترین بازیکنان فوتبال جهان محسوب میشود و انتقال او به فوتبال ترکیه بازتاب گستردهای در این کشور داشته است.
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