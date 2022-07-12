تعجب رسانه کُروات از حضور مدافع تیم ملی در ترکیب اصلی دیناموزاگرب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دیناموزاگرب در حالی در دیدار روز شنبه سوپرجام کرواسی برابر هایدوک به پیروزی رسید که صادق محرمی مدافع ملی پوش و ایرانی هم در ترکیب این تیم حضور داشت.

این اتفاق تعجب و تحلیل سایت sportske کرواسی را درباره وضعیت محرمی به دنبال داشته است. این رسانه از محرمی به خاطر کم بازی کردن در فصل گذشته تحت عنوان «پسر گمشده» دینامو یاد کرد که حالا جایش را در این تیم پیدا می‌کند. این رسانه نوشت:

«وقتی دیدیم صادق محرمی ۲۶ ساله، ملی پوش ایرانی هم در ترکیب اصلی قهرمان کرواسی برای دیدار روز شنبه با هایدوک در سوپرجام قرار دارد، چشم‌هایمان را به خوبی فشار دادیم.

صبر کنید؛ چرا استفان ریستوفسکی کاپیتان تیم ملی مقدونیه در ترکیب نیست؟ بازیکنی که فصل گذشته جزو جدایی ناپذیر تیم اصلی بود و بدون او ترکیب اصلی آبی‌ها قابل تصور نبود؟ ریستوفسکی فصل گذشته ۳۰ بازی برای دینامو در لیگ کرواسی، ۷ بازی در لیگ اروپا و ۶ بازی در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا انجام داد.

از سوی دیگر، محرمی در ۱۰ بازی لیگ کرواسی، پنج بازی در لیگ اروپا و تنها یک بار در مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت. حتی در مقطعی حدس می‌زدیم که محرمی می‌تواند تابستان امسال دینامو را ترک کند.

اما چاچیچ -سرمربی دینامو- نسبت به ما نگاه متفاوتی به فوتبال دارد. او واقعاً به بازیکن ایران اعتماد دارد. به هر حال، چاچیچ یکی از آن مربیانی است که می‌خواهد نشان دهد می‌تواند هر بازیکنی را بازپروری کند و به صحنه بزرگ بازگرداند. او در دوران آماده سازی از بازیکن ایرانی خوشش آمد و نشان داد که واقعاً می‌توان روی او حساب کرد.»