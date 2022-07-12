به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه دائمی کتاب دفاع مقدس اردبیل در مهدیه این شهر اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی فراز و نشیب‌های بسیاری داشتیم اما دفاع به طور مطلق پیروز شد؛ به این معنی که دشمن به هیچیک از اهدافش در تحمیل جنگ نرسید و ناکام ماند که این مهم به برکت خون شهدا بود و باید دقت کرد که این پیام را چگونه روایت و ترویج می‌کنیم.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا سرانه مطالعه به ویژه در بحث کتاب‌های مرتبط با دوران دفاع مقدس در استان‌های مختلف بالا برود؛ به ویژه در استانی با مردمانی شایسته، با فرهنگ، دارای پیشینه تاریخی و بنیان‌گذار حکومت شیعی مانند اردبیل که به دارالارشاد شهره است.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج اضافه کرد: دفاع مقدس در منظومه فکری مقام معظم رهبری گنجینه‌ای برای آینده کشور در همه عرصه‌ها به ویژه سبک زندگی است و بهره‌برداری از این مهم منوط به استخراج چنین گنجینه‌ای با زبان هنر ادبیات و رسانه است تا آن را به مخاطبان و نسل جوان منتقل کنیم که البته کار آسانی نیست اما شدنی است.

وی یادآور شد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در جریان کنگره عشایر کشور فرمودند، فعالیت در برخی زمینه‌ها قابل اندازه‌گیری و شمارش است اما کار فرهنگی این گونه نیست و به سرعت ملموس و معلوم نمی‌شود که سختی کار نیز همین‌جاست.

سردار آزادی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در جای دیگری فرمودند که شما باید کاری کنید تا معارف دفاع مقدس با روح مخاطب ارتباط برقرار کند و بر جان آنها بنشیند تا پیام را به خوبی دریافت کنند و یکی از راه‌هایی که این امر را امکان‌پذیر می‌کند، مقوله کتاب و کتابخوانی است و ما امروز با ورود به این عرصه می‌خواهیم پیام شهدا را منتقل کنیم؛ پس مهم است که اول این پیام را بشناسیم.

وی ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، پیام شهیدان نقطه مقابل جنگ نرم دشمن از جمله امیدآفرینی است، چرا که دشمن در جنگ نرم به انحای مختلف دنبال ناامیدسازی و معکوس کردن اندیشه جوانان ما نسبت به انقلاب و نظام است.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج، امید را اساس زندگی عنوان کرد و گفت: جوانانی که امید نداشته باشند، آینده را تاریک می‌بینند و ما به مدد شهدا می‌خواهیم که امید و «ما می‌توانیم» را مانند دوران دفاع مقدس به جامعه منتقل کنیم؛ زیرا تجارب دوران دفاع مقدس می‌تواند در عرصه‌های دیگر تأثیرگذار باشد و این مهمترین رسالت پیش روی ماست.

وی تاکید کرد: امروز امام مسلمین ما را به جهاد از جنس جنگ ترکیبی و نرم دعوت کرده است که اساس آن جنگ روایت‌ها است و از این رو ما باید روایتی سرشار از امید به زندگی و نگاه روشن به آینده مطابق با گام دوم انقلاب داشته باشیم.

سردار آزادی افزود: امروز تمام مکاتب فکری دنیا و در رأس آنها لیبرال دموکراسی و تئوریسین‌های غربی به نقطه پایان خود رسیده‌اند، اما آنچه که می‌درخشد، اسلام و انقلاب اسلامی است؛ چون متصل به ظهور و در انتظار ظهور است، از این رو نمی‌تواند پایانی داشته باشد و همه باید خود را برای آن آماده کنند.

وی همچنین بیان کرد: برگزاری آیین‌هایی مانند کنگره شهدا فرصتی برای نشر این پیام از جمله در قالب هنر و ادبیات است و استان اردبیل هم ظرفیت‌های خیلی خوبی در این زمینه دارد؛ چنان که ۵۰ نویسنده دارای یک تا چند اثر در این استان فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج اظهار کرد: با وجود اینکه ۳۷ محصول در سال ۱۴۰۰ در این استان کار شده است اما می‌شد بیشتر کار کرد ولی در عین حال کیفیت هم مهم است و در این زمینه باید مراقب بود که چه پیامی را قرار است منتقل کنیم و باید مراقب باشیم تا پیام ما حاوی انتقال ناامیدی نباشد.

وی تصریح کرد: ما با انتظار رهبر معظم انقلاب خیلی فاصله داریم، کار برای دفاع مقدس به تعبیر ایشان باید ۱۰۰ برابر باشد و البته کارهای فاخری انجام شود که دیده و خوانده شود و مفاهیم را به خوبی منتقل کند که چنین ظرفیتی در استانی مانند اردبیل وجود دارد و هر قدمی که در این راه برداشته می‌شود ان‌شاءالله که بهای آن بهشت و رضوان الهی باشد.