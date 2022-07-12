به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن زاده عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه دائمی کتاب دفاع مقدس اردبیل در مهدیه شهر اردبیل اظهار کرد: نمایشگاه دائمی کتاب دفاع مقدس در راستای اشاعه فرهنگ کتاب‌خوانی و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس در اردبیل راه‌اندازی شد.

وی گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ عنوان اثر از ناشران کشوری و استانی در قالب کتاب، فایل صوتی و لوح فشرده با عناوین آثاری چون زندگینامه و خاطرات شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است و علاقمندان می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود را با تخفیف ویژه از این نمایشگاه تهیه کنند.

دبیر اجرایی ستاد کنگره ملی بزرگداشت ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل با بیان اینکه دوران دفاع مقدس دارای ظرفیت تولید هزاران کتاب برای انتقال فرهنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی به جامعه و جهان دارد، افزود: تاکنون ۲۶۳ عنوان کتاب از جمله ۱۹۴ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس و همچنین مضامین علمی، تاریخی و سایر مسائل در این مدت کم به چاپ رسانده و از جمله انتشاراتی‌های فعال استان اردبیل است.

حسن زاده با اشاره به برنامه‌های اجرایی این نمایشگاه ادامه داد: برگزاری نشست‌های بصیرتی با موضوع شهدا و دفاع مقدس و نقد و بررسی کتاب‌های موجود با محوریت دفاع مقدس در طول سال در این نمایشگاه دائمی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به کتاب‌های دفاع مقدس می‌توانند همه روزه از نمایشگاه بازدید کنند.

وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب به مسئولان فرهنگی کشور در مورد تولید آثاری از زندگینامه و خاطرات شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس، گفت: در کلام رهبر انقلاب راه عملی و صحیح برای حفظ حاکمیت دینی، انقلابی و جهادی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و جلوگیری از تحریف و فراموشی حادثه بزرگ دفاع مقدس ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی است.