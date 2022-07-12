مهار کامل آتش سوزی در مراتع مشجر و مزارع خداآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نکونام شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز آتش سوزی همزمان در دونقطه شهرستان در مراتع مشجر و نیمه مشجر مشرف به جنگلهای ارسباران اتفاق افتاد که با ورود به موقع عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و مأمورین مرزبانی شهرستان و نیروی مردمی و دهیاریهای تابع بعد از چند ساعت تلاش بی وقفه در ساعت ۱۴:۳۰ به کامل مهار شد.
نکونام افزود: آتش سوزیها در فاصله تقریباً ۱۰۰ کیلومتر یکی از آتش سوزیها در پلاک مشهدی حسنلو به مقدار تقریباً ۶ هکتار (مرتع مشجر) و دیگر در پلاک لته جان به مقدار ۱۴ هکتار که ۱۰ هکتار زمینهای زراعی و ۴ هکتار مرتع نیمه مشجر روی داد که با ورود به موقع عوامل نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیز مرزبانی و نیروی مردمی شهرستان خداآفرین به طور کامل اطفا و لکه گیری شد.
فرماندار خداآفرین گفت: در آتش سوزی زمینهای زراعی مقداری پس مانده محصولات شامل بستههای پرس از بین رفتهاند.
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