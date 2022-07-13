یعقوب شیویاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به علت افزایش نرخ باروری، خدمات ناباروری از تاریخ اول آذر سال ۱۴۰۰ در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در این میان زوجین می‌توانند از خدمات سه دوره ناباروری در طی یک سال با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی در مراکز ناباروری دولتی بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با بیان اینکه از زمان آغاز اجرای طرح حمایتی بیمه سلامت ۱۱۰ زوج نابارور در استان زنجان برای درمان به مرکز تخصصی ناباروری مراجعه کرده‌اند، گفت: زوجین نابارور متحمل هزینه‌های بالایی هستند.

شیویاری تاکید کرد: ارائه خدمات به زوج‌های نابارور نسبت به سال گذشته برای این زوجین افزایش یافته است.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت استان زنجان در ارائه خدمات به این زوجین مشکلی ندارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان ابراز داشت: سازمان بیمه سلامت موظف است به تمامی افرادی که نابارور هستند، خدمات درمانی لازم را ارائه کند.