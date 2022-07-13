تامین اعتبارات ملی برای رفع تداخلات اراضی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی صبح چهارشنبه در سفر به استان فارس و حاشیه نشست بررسی مسائل حوزه امور اراضی این استان تصریح کرد: تعداد پلاک‌های رفع تداخلات برای هر شهرستان مشخص می‌شود و به هر میزان که نیاز استان باشد اعتبار تخصیص پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه موضوع بررسی روند رفع تداخلات اراضی یکی از اهداف سفر به استان فارس بوده است، اظهار کرد: بررسی صدور سند اراضی کشاورزی نیز یکی دیگر از اهداف ما در این مأموریت است که با حضور همکاران ثبت و اداره کل منابع طبیعی بررسی لازم انجام و تأکیدات مورد نیاز می‌شود تا موانع رفع شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه استان پهناور و بزرگ فارس بخش اعظمی از تولیدات بخش کشاورزی را در بر دارد، افزود: در حوزه حفظ کاربری کشاورزی بحث‌های مفصلی بود، اجرای احکام معوقه ای که در این استان است که دستگاه نظارتی هم تاکید دارند که این قوانین و احکام باید اجرا شود که تأمین اعتبار آن و هماهنگی‌هایی که نیاز است صورت بگیرد در این سفر پیگیری می‌شود.

او با بیان اینکه سازمان امور اراضی مجری قریب به ۱۰۰ قانون در کشور است، ابراز کرد: ما دو وظیفه بزرگ در کشور داریم؛ وظیفه اول حفظ اراضی کشاورزی از تغییر کاربری‌های غیر مجاز است و صدور مجوزهای تغییر کاربری برای سرمایه گذاری‌های کشور در حوزه تولیدات و صنایع و هر تغییر کاربری که نیاز باشد.

به گفته نیازی، وظیفه مهم دیگری که بر عهده ماست در حوزه ساماندهی صدور اسناد کشاورزی است که به شدت پیگیری می‌شود و از طرف وزیر جهاد کشاورزی دستور داده شده که این موضوع ظرف دو سال در کل کشور در تمامی پلاک‌هایی که دارند انجام شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفین بر اساس قوانینی که وجود دارد دنبال می‌شود.