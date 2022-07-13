به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفیگل در ششمین نشست سراسری مسولان و جانشینان بسیج اساتید کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: حضور ایران در جایگاه بالای نمایههای جهانی آی اس آی و اسکوپوس که استخر دانش جهانی هستند یک افتخار است و باید این جایگاه ارتقا یابد.
زلفیگل گفت: کسب جایگاه پانزده جهانی و انتشار ۷۶ هزار مقاله علمی در طول یکسال افتخاری است که در نظام جمهوری اسلامی رخ داده است و مایه مباهات است.
وزیر علوم تاکید کرد: اصلاً به صلاح کشور نیست که به بهانه انجام تحقیقات کاربردی و ارتباط با صنعت، انتشار مقالههای علمی را حذف کنیم چرا که اعضای هیئت علمی و محققان باید با آزادی و انتخاب خود به دنبال سوالات علمی خود بروند و رشد دانش با پژوهش مستمر میسر شده است.
زلفیگل تاکید کرد: در دانشگاه اساتید به نسبت علاقهها، امکانات و ضرورتهای دیگر به سوی انجام انواع پژوهش بنیادی، کاربردی، توسعهای یا فناورانه سوق داده میشدند و نمیشود همه اساتید را به انجام یک نوع تحقیقات مجبور کرد.
تشویق انجام پژوهش کاربردی
وزیر علوم گفت: برای ایجاد توازن میان پژوهشهای بنیادی و کاربردی سامانه نان ایجاد شد و نیازهای پژوهشی بخش دولتی و خصوصی در آن در دسترس قرار گرفت تا اساتید با انتخاب این موضوعات مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: پایههای تشویقی اساتید دانشگاه را تا شصت پایه اضافه کردهایم و بیشترین امتیاز هم به پژوهشهای کاربردی، ارتباط با صنعت و تأسیس شرکت دانش بنیان اختصاص دارد.
وزیر علوم گفت: اصلاح آئین نامههای مختلف آموزشی و پژوهشی ادامه دارد تا به نیازهای کشور پاسخ شایسته دهیم ولی برخی موارد مانند ارتباط با صنعت نیاز به یک همکاری فرا دستگاهی دارد.
زلفی گل در خصوص ماموریتگرایی دانشگاهها گفت: تعریف و توزیع پروژههای کلان ملی به ماموریتگرایی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کمک میکند.
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