ائتلاف فتح با مشارکت نخست وزیر عراق در نشست ریاض مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد الرماح رهبر ائتلاف فتح در استان نینوا، از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق خواست در نشست ریاض شرکت نکند.

الرماح گفت: در نشست ریاض شخصیت‌هایی از رژیم صهیونیستی حضور خواهند داشت و عراق نباید در این نشست شرکت کند.

وی با بیان اینکه پارلمان عراق عادی سازی با رژیم صهیونیستی را به عنوان جرم تصویب کرده است، افزود: این نشست مقدمه‌ای برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی است و مشارکت الکاظمی باید از سوی همه نمایندگان و نیروهای سیاسی محکوم شود.

گفتنی است، عربستان سعودی در در چند روز آینده میزبان نشستی با حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سران برخی کشورهای عربی است، برخی منابع نیز اعلام کرده اند که نمایندگانی از رژیم صهیونیستی در این نشست مشارکت خواهند داشت.