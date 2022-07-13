مصطفی الکاظمی در نشست ریاض شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، دفتر رسانه ای مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق طی بیانیه ای از مشارکت وی در نشست هفته آینده ریاض خبر داد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است که مصطفی الکاظمی ابتدای هفته آینده در نشستی که به میزبانی عربستان و با مشارکت سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و نیز مصر، اردن و ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد، شرکت می کند.

این بیانیه می افزاید: در این نشست موضوعات انرژی، امنیت غذایی و چالش های محیط زیست مورد بحث قرار خواهد گرفت و گام های همکاری و شراکت و هماهنگی مشترک پیرامون این موضوعات سرنوشت ساز که تمام ملت های منطقه از آن رنج می برند، ترسیم خواهد شد.

در بیانیه دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق آمده است که مشارکت الکاظمی در این نشست در پاسخ به دعوت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و تداوم پایبندی دولت عراق به توسعه روابط دیپلماتیک و اهتمام به حفظ جایگاه بین المللی عراق و تمسک به اصل اعتدال، حفظ توازن و دوری از سیاست محوربندی و ائتلاف ها صورت می گیرد.

این در حالی است که «صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی گفت که مشارکت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در کنفرانس عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اهداف متعددی دارد که در مقدمه آنها تلاش برای خارج کردن بغداد از محور مقاومت قرار دارد.

وی افزود: دلایل روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد که هدف نشست ریاض تاکید بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و مشارکت نخست وزیر عراق موافقت ضمنی بغداد با این مسئله و خروج از محور مقاومت است.

همچنین احمد الرماح رهبر ائتلاف فتح در استان نینوا هم از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق خواست در نشست ریاض شرکت نکند.

الرماح گفت: در نشست ریاض شخصیت‌هایی از رژیم صهیونیستی حضور خواهند داشت و عراق نباید در این نشست شرکت کند.

گفتنی است، عربستان سعودی در چند روز آینده میزبان نشستی با حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سران برخی کشورهای عربی است، برخی منابع نیز اعلام کرده اند که نمایندگانی از رژیم صهیونیستی در این نشست مشارکت خواهند داشت.