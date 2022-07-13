بدهی ۸۸ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی به بانک رفاه تسویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در همایش فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با اشاره به اینکه این سازمان ۱۴۰ هزار پرسنل و ۴۵ میلیون بیمه شده مستقیم دارد، گفت: ۵۳ درصد جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که در قالب ۱۸ خدمت از قبیل بیمه‌های درمان، بیمه بیکاری، از کارافتادگی و… و. از خدمات آن استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه اموال و دارایی‌های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگانی است که قبلاً بخشی از حقوق خود را سرمایه گذاری کرده‌اند، اظهار داشت: باید با تمرکز بر تولید به سهم مورد نظر در عرصه سرمایه گذاری دست یابیم. سهم تأمین اجتماعی از سرمایه گذاری ۶ درصد است که باید به ۱۸ درصد افزایش یابد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بر راهبرد افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری فعالیت‌های شستا وهمچنین افزایش تولید اشاره و تصریح کرد: در فروش تجمیعی ۷۲ درصد رشد داشتیم و از ۹۲ به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیدیم.

موسوی بر لزوم خارج شدن هلدینگ های شستا از تله سوددهی متوسط تأکید کرد و گفت: ایجاد شفافیت با استفاده از سامانه‌های مکانیزه با دسترسی‌های عمومی جزو اولویت‌های ماست. مبارزه با فساد به شکل ساختاری، ایجابی و سلبی در دستور کار است و شستا باید به نماد طهارت اقتصادی در کلان اقتصاد کشور تبدیل شود. با منطق حرفه‌ای، تخصصی و مردمی و انقلابی بودن مسیر فسادستیزی را با قدرت ادامه می‌دهیم.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، هدف گذاری سرمایه گذاری در شستا دستیابی به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: تأمین اجتماعی قبلاً ابربدهکار نظام بانکی بود اما با تعامل این سازمان با بانک رفاه تمام بدهی‌های آنکه بالغ بر ۸۸ میلیارد تومان بود را تسویه کردیم.