جزئیات پرداخت وام و سفر زیارتی بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم موسوی در نشست خبری روز دوشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱ که در سالن کنفرانس سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، در ابتدا به ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و در ادامه، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

وی با عنوان این مطلب که تأمین اجتماعی ۱۸ نوع خدمت کلان بیمه‌ای درمانی به جمعیت هدف ارائه می‌دهد، گفت: در حاضر ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و بزرگ‌ترین دستگاه عمومی بیمه‌ای است.

موسوی افزود: ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و ۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد دارد و بزرگ‌ترین خرید راهبردی خدمات را دارد.

وی با اشاره به اینکه در دوران پاندمی کرونا ۳۰۰ هزار خدمت درمانی توسط تأمین اجتماعی انجام شد، گفت: این خدمات در مراکز درمانی تأمین اجتماعی ارائه شده است.

موسوی در ادامه این نشست خبری افزود: پس از بررسی وضعیت تأمین اجتماعی به ۸ راهبرد اساسی رسیدیم که توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه و بیمه دانشجویان از جمله این راهکارها بود که اجرایی شد.

وی گفت: در یک سال گذشته یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند که ۷۰۰ هزار نفر این تعداد در دولت جدید بیمه شدند.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: همچنین ۱۸۰ هزار زن خانه دار و ۳۰ هزار دانشجو نیز تحت پوشش قرار گرفتند.

وی به توسعه کمی و کیفی خدمات اشاره کرد و گفت: در بخش بیمه‌ای خدمات به شکل غیر حضوری پیش می‌رود و علاوه بر ۳۰ خدمت در دوره گذشته، ۱۲ خدمت دیگر نیز امروز به شکل غیر حضوری ارائه می‌شود.

موسوی در خصوص وام بازنشستگان نیز افزود: مبلغ وام از ۷ میلیون به ۱۲ میلیون تومان در سال جاری افزایش پیدا کرد که به ۵۰۰ هزار نفر این وام پرداخت خواهد شد.

وی در مورد سفرهای زیارتی بازنشستگان نیز اظهار داشت: در سال جاری ۱۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سفر مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

موسوی در مورد سود تأمین اجتماعی از شستا گفت: ۶ درصد منابع ما از شستا تأمین می‌شود و ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم درآمدی ما از حوزه سرمایه گذاری در شستا بوده است.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: نسبت به سال گذشته فروش تجمیعی در شستا ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده و سود تجمیعی ما ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده و سود ما از ۳۱ هزار میلیارد به ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص بدهی دولت به تأمین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق خزانه و سهام به تأمین اجتماعی واگذار شد. در دولت‌های قبلی بخشی از سهام واگذار شده به ما زیان ده بودند، دقت کردیم که این تجربه تلخ دوباره تکرار نشود.

موسوی افزود: شرکت‌های خوبی را در سال گذشته تحویل گرفتیم. امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای تسویه دیون دولت پیش بینی شده است که در هفته‌های گذشته کارهای مقدماتی آن انجام شده است. عزم دولت و وزارت اقتصاد بر این است که شرکت‌های ی با وضعیت مطلوب و دارای قدرت نقد شوندگی بالا و مخصوصاً شرکت‌های بورسی به تأمین اجتماعی واگذار شود.

وی ضمن اعلام خبر خوش به بیمه شدگان، گفت: امروز با همکاری خوب صورت گرفته، توانستیم عنوان "ابر بدهکار بانکی" را از روی تأمین اجتماعی برداریم و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی ما به بانک رفاه را از طریق تهاتر تسویه کرده و از فهرست بدهکاران به بانک خارج و به بزرگ‌ترین ابر طلبکار تبدیل شدیم.

مدیر عامل سازمان اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلب داریم و امیدواریم نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند.

وی درباره تمهیدات تأمین اجتماعی در ساماندهی ارز دارو نیز به خبرنگار مهر گفت: بنای ما افزایش قیمت دارو نیست وظیفه ما در بخش بیمه‌ای جبران این مابه التفاوت است و قصد داریم روش پرداخت اصلاح شود و قرار است مابه التفاوت افزایش قیمت دارو را دولت تقبل کند. این مابه التفاوت به شکل اتوماتیک اعمال خواهد شد و مردم هزینه بیشتری پرداخت نخواهند کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری اشاره کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم امسال با تمرکز راهبردی روی این سیاست‌ها بخشی از چالش‌ها را با فرصتی که فراهم شده پاسخ دهیم.

موسوی افزود: وقتی صندوق را ۹ ماه قبل تحویل گرفتیم با ناپایداری منابع و کسری نقدینگی، استقراض و انباشت بدهی از بانک‌ها مواجه بودیم. همچنین نسخه الکترونیک به اجرا در آمده بود که مشکلاتی به همراه داشت.

به گفته وی، با هزینه‌های ناشی از برخی رویه‌های تقنینی و تحمیلی در بعد مصارف تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد روبه رو بودیم. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌های ما پیش از موعد بوده و ضریب پشتیبانی را به ۴.۲ رسانده بود که نشان می‌داد خروجی و مصارف بر منابع و درآمد پیشی گرفته است که در این راستا راهکارهایی در نظر گرفته شده است که در حال اجرای آن هستیم.

موسوی افزود: در بخش درمان اتفاقات خوبی افتاد و امسال ۱۹ پروژه درمانی در مناطق کمتر برخوردار و محروم در هفته تأمین اجتماعی افتتاح می‌شود. تعدادی از پروژه‌ها نیز کلنگ‌زنی می‌شوند.

وی در خصوص توسعه پوشش بیمه‌ای بیماران خاص، گفت: ۴۷ قلم داروی بیماران خاص به تازگی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین خدمات درمان ناباروری نیز ارائه می‌شود و علاوه بر مراکز دولتی در مراکز غیردولتی نیز این خدمات تحت پوشش قرار گرفته است.

موسوی در خصوص مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌ها نیز گفت: مواجهه جدی در فضای سلبی و ایجابی با این موضوع صورت گرفته است. سامانه‌های خوبی در شستا در این راستا فعال شده‌اند.

وی از بررسی ۱۰۰ پرونده حقوقی خبر داد و گفت: ۲۰ پرونده به مراجع قضائی مربوطه ارجاع شده و انتصابات نیز جزو اولویت‌ها بوده است.

موسوی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی گفت: آنچه انجام دادیم مطابق قانون بوده است و تصمیم دولت بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفته و به ما ابلاغ شده است و باید بر اساس قانون این اقدام را انجام می‌دادیم. اگر از این پس نیز تغییری طبق قانون انجام شود ما آماده اجرا هستیم. ما مکلف به اجرای قانون بودیم، هستیم و خواهیم بود.

وی در مورد تحقیق و تفحص از شستا نیز گفت: از تحقیق و تفحص استقبال کردیم و برای هر نهادی که بتواند در راستای شفافیت به ما کمک کند فرش قرمز پهن می‌کنیم تا بتوانند در این مسئولیت بزرگ به ما یاری رسانند. البته تا کنون مراجعه‌ای به ما نداشته‌اند و منتظریم هر زمان زمینه اقدام و عمل فراهم شود در کنار آنها هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بدهی دولت به این سازمان گفت: بر اساس آخرین حسابرسی سال ۹۹ میزان بدهی دولت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است که البته باید در جلسات مختلف در خصوص رقم دقیق آن به توافق برسیم.

موسوی با اشاره به اینکه معوقه فروردین ماه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق این ماه پرداخت می‌شود، گفت: مابه التفاوت افزایش حقوق اردیبهشت ماه نیز مرداد ماه پرداخت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه از ۱۰۲ مدیر ستادی و استانی ۷۲ مدیر را جایگزین و ۳۰ مدیر را ابقاء کرده ایم، گفت: میانگین سنی مدیران بیش از ۶ سال کاهش یافته است.

وی افزود: ۹۰ درصد انتصابات از درون سازمان بوده و در حوزه بیمه‌ای نیز حتی یک نفر را منصوب نکرده ایم و تمامی آنها از درون حوزه بوده اند.

وی گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه شستا نیز تاکنون ۱۵۰ مدیر جایگزین شده اند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرد دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده‌های تأمین اجتماعی و شستا تشکیل شود.

موسوی به چند نمونه از تخلفاتی که در شرکت‌های زیرمجموعه شستا اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال یکی از زیرمجموعه‌های شستا شرکتی را به قیمت ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به خانواده‌ای در دولت قبلی واگذار کرده اند که ۸۰۰ میلیون تومان آن را پیش پرداخت و مابقی را به صورت اقساط واگذار کرده بود که این اتفاق در سال ۹۵ رخ داده و پرداخت مابقی آن انجام نشده است.

وی گفت: البته با توجه به اقداماتی که انجام شده اخیراً آنها حاضر شده اند بدهی خود را بپردازند که قیمت به روز شده آن ۶۰ میلیارد تومان است که از جایگاه‌های مختلفی به ما نامه زده شده که این فرد هیچ دارایی ندارد در حالی که ما مطلع شدیم ۳۰۰ میلیارد تومان خود را به شرکت دیگری فروخته و ما جلوی معامله را گرفتیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تخلف دیگری گفت: تحت عنوان خرید وسایل ورزشی حدود ۴۰ میلیارد تخلف صورت گرفته که برای احقاق حقوق مردم اقدام کردیم که در این خصوص از همکاری قوه قضائیه تشکر می‌کنیم.

وی گفت: همچنین مواردی بوده که در گذشته اصلاً پیگیری نشده، به عنوان مثال ۹۰۰ میلیارد ارزش معامله‌ای است که از سال ۲۰۱۰ همچنان معطل مانده و کسی پیگیر آن نشده است.

وی تاکید کرد: هنگامی که شبکه نظارتی سکوت کند همین می‌شود. همچنین در حوزه ایران سازه حدود ۳۶۰ ملک به قیمت غیرواقعی به افراد غیر ذی حق واگذار شده که تمامی این موارد اتفاقات ناخوشایند و تلخی است که امیدواریم با همکاری‌های صورت گرفته اموال به تاراج رفته را به صاحبان ذی نفعش بازگردانیم.