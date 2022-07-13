انتقاد معاون نظارت دفتر رهبری از رفاقت بازی و اولیگارشی در شستا

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد ایروانی معاون نظارت بر حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در همایش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با بیان اینکه ابلاغ سیاستهای کلان تأمین اجتماعی حرکتی رو به جلو در جهت پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی است، گفت: اعلام شده بدهیهای تأمین اجتماعی به بانک رفاه تسویه شده است. بانک رفاه متعلق به ۴۵ میلیون ایرانی است.
وی افزود: بحث واگذاری بانک رفاه را برخی مطرح کرده بودند و میگفتند این بانک دولتی است در حالی که طرح این مباحث باعث تضعیف این بانک میشود. سازمان خصوصی سازی باید سهام دولت را واگذار کند. دولت در بانک رفاه یک سهم هم ندارد.
معاون نظارت بر حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه اگر بانک مدیریت شود و قانون بانکداری بدون ربا به خوبی اجرا شود میتواند مشکلات را حل کند. مگر هلدینگ های بزرگ دنیا بانک ندارند ولی تأمین اجتماعی باید از این ابزار محروم بماند!؟
ایروانی با بیان اینکه شستا از سایر بنگاههای اقتصادی متمایز است، تأکید کرد: باید رویکرد سود حداکثری و ایجاد بازارهای هدف داخلی و خارجی در سرمایه گذاریهای شستا تقویت شود؛ مجموعه عظیم داراییهای شستا کمک میکند در رأس پیشرفت قرار گرفته و به تأمین مالی تأمین اجتماعی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی ما در اجرای سیاست مؤثر هدایت اعتبار ضعیف عمل کرده است، گفت: این در حالی است که قوانین جاری ما به این موضوع اشاره دارد و باید مسیر فعلی را تغییر دهیم. نظام بانکی خارج از سیاستهای اقتصادی کشور نباشد و در راستای این سیاستها قرار گیرد.
معاون نظارت بر حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگر سخنان خود به نظام تجاری کشور اشاره و تصریح کرد: نظام تجاری ما توان مقابله با خام فروشی ندارد در حالی که در دنیا ابزارهای متعددی برای تبدیل خام فروشی به صادرات با ارزش افزوده بالاتر وجود دارد که ما میتوانیم از این ابزار همچون تعیینت عوارض برای تجارت مواد خام استفاده کنیم.
ایروانی با اشاره به هدف گذاری برخی مدیران با سقفهای کوتاه گفت: هدف گذاری متوسط که دیگر نامش هدف گذاری نیست. باید اهدافی که تعیین میشود بالا باشد تا تلاش برای رسیدن به آن بیشتر شود.
وی به فرصتهای اقتصادی ایران اشاره و تصریح کرد: مؤسسه مطالعات مکنزی فرصت رشد صد تریلیون دلاری اقتصاد ایران تا ۲۰۳۵ را گزارش داده و نوشته است ایران مزایایی همچون تنوع اقتصادی، جمعیت تحصیل کرده، نرخ بالای شهرنشینی، فرهنگ کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی دارد.
معاون نظارت بر حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: فرصت سرمایه گذاری در نفت و گاز کشورمان و وضعیت افزایش تولید و تکمیل زنجیره تولید و فروش نفت و گاز از مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری است. برخی مسئله تحریم را بزرگ نمایی کردند اما بیش از آنکه تحریم مؤثر باشد این بی برنامگی تأثیر دارد. مثلاً در سال ۵۲ که تحریم نبودیم ولی قیمت نفت به شدت افزایش یافت، به جای توسعه اقتصادی به توسعه بروکراسی اداری روی آوردیم و تبدیل به ضد توسعه شد. در سال ۶۲ هم یک بار قیمت نفت افزایش یافت اما دروازههای واردات باز شد.
ایروانی گفت: توسعه با مدیریت منابع و برنامه ریزی رخ میدهد. چند سال پیش ۱۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما به جای توسعه، کالاهای مصرفی وارد شد.
وی افزود: استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم کاهش یافته است. آن هم در شرایط سخت اقتصادی؛ اما با این حال در جنگ اقتصادی هم میتوان رشد اقتصادی را تجربه کرد. ما در زمان دفاع مقدس تنها ۵.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما زیرساختهای زیادی در آن زمان ایجاد شد که آغاز ساخت متروی تهران، ساخت چند کارخانه سیمان و احداث آزادراه قزوین- زنجان از این موارد بود.
معاون نظارت بر حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به مغفول ماندن قطعه راه آهن رشت- آستارا گفت: چرا این زیرساخت ریلی تشکیل نمیشود!؟ تکنیکهای گوناگونی برای تأمین مالی وجود دارد اما مسائل مالی را بهانه کردهاند.
وی به مواردی چون مولدسازی املاک و توسعه صنعت ساختمان به عنوان فرصتهای سرمایه گذاری اشاره و خاطرنشان کرد: سیاسی شدن، رفاقت بازی، اولیگارشی و تضاد منافع اقدامات خوبی در شستا نبودند.
ایروانی اظهار داشت: مبارزه با فساد در شستا امر مهمی است و باید از اموال شریفترین اقشار جامعه شامل کارگران و بازنشستگان صیانت شود.
نظر شما