مراسم مذهبی «باداراک» در قره کلیسای چالدران برگزار می شود

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مراسم همزمان با چهاردهمین سالگرد ثبت جهانی کلیساهای آذربایجان غربی و شرقی در ۶ تا ۸ مردادماه با حضور ارامنه ایران و جهان در مجموعه تاریخی جهانی قره کلیسا در شهرستان چالدران اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری مراسم آئینی زیارتی ارامنه جهان در بنای تاریخی قره کلیسای چالدران گفت: این مراسم یکی از بزرگترین گردهمایی‌های اقلیت‌های دینی جهان است که در این استان مرزی برگزار می‌شود.

جباری افزود: برگزاری آئین مذهبی ارامنه جهان همه ساله در ایران ضمن اینکه نشان دهنده زندگی مسالمت آمیز اقوام و ادیان مختلف در ایران و آذربایجان غربی است، صلح و دوستی ایرانیان را به تصویر می‌کشد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی، قره کلیسا همواره در زمره سه محل گردشگرپذیر این استان به ثبت رسیده و مورد اقبال گردشگران بوده است.

جباری افزود: گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به قره کلیسا می آیند که این امر نشان از اهمیت این بنای تاریخی در سطح جهانی دارد.

وی اضافه کرد: مردم چالدران نیز همراهی خوبی در ایجاد محیطی مناسب برای گردشگران دارند و فرهنگ این منطقه کمک زیادی به جذب گردشگران بیشتر در چالدران کرده است.

بنای قره کلیسا (کلیسای تاتاووس مقدس) در چالدران جزو ۹ اثر ثبت شده جهانی ایران و ۲ اثر ثبت شده جهانی آذربایجان غربی است؛ بیشتر صاحب نظران تاریخ ادیان معتقدند که این کلیسا، قدیمی ترین کلیسای دنیاست.

قره کلیسا که در بین ارامنه جهان به تاده مقدس معروف شده در ۲۰ کیلومتری شمال شرق چالدران و بر روی مزار تاتائوس، یکی از حواریون حضرت مسیح (ع) احداث شده است.

امسال همچنین دومین سالگرد ثبت ناملموس مراسم مذهبی قره‌کلیسا چالدران بوده که برنامه‌های خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.