بالگردهای ترکیه منازل شهروندان عراقی را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، بر اساس اعلام یک منبع امنیتی منازل شهروندان در منطقه بعشیقه در موصل هدف قرار گرفت که این حمله تلفات جانی نداشته است.

منبع مذکور افزود: این حمله تلفات جانی نداشته است ولی نیروهای امنیتی برای بررسی جزئیات حمله و شناسایی دقیق بالگردها در محل حادثه حضور یافتند.

همچنین پایگاه بغداد الیوم نیز به نقل از یک منبع امنیتی در استان نینوای عراق اعلام کرد که دو بالگرد اقدام به شلیک به منازل شهروندان در شمال شرق این استان کرد.

یک منبع امنیتی در استان نینوای عراق اعلام کرد که دو بالگرد بدون هیچ علتی اقدام به شلیک به سمت منازل شهروندان در شمال شرق این استان کردند.

گفتنی است، مناطق مختلف استان نینوا به ویژه شمال و شرق این استان توسط بالگردها و پهپادها هدف حمله قرار می‌گیرند که معمولاً منبع حملات ترکیه است.