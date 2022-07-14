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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۷:۳۵

جانشین انتظامی البرز:

عزت و سربلندی کشور را مدیون ایثار شهدا و جانبازان هستیم

عزت و سربلندی کشور را مدیون ایثار شهدا و جانبازان هستیم

البرز- جانشین فرمانده انتظامی البرز گفت: صبر و استقامت جانبازان موجب سربلندی و افتخار اسلام است و به برکت خون شهدا و از خود گذشتگی‌های جانبازان، میهن در اوج عزت و سربلندی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معظمی گودرزی صبح پنج‌شنبه در دیدار با جانبازان سرافراز رامین شریف حائری و علیرضا دارابی ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ما هرچه عزت و اقتدار دارد از برکت مجاهدت‌های بی‌دریغ شهدا و جانبازان است.

وی بیان داشت: اگر امروز دشمنان و مخلان امنیت ملت ایران به خود جرأت نمی‌دهند تا به منافع و عظمت این ملت تعدی کنند، تنها به پشتوانه ایثار شهدا و جانبازان است.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه وجود جانبازان افتخاری برای جامعه اسلامی است، اظهار داشت: باید از تجارب این عزیزان در مسیر پویایی و بالندگی کشور استفاده شود.

سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: جانبازان و ایثارگران با از خود گذشتگی و جانفشانی امنیت و آرامش را برای کشور عزیزمان ایران به ارمغان آورده و فرهنگ ایثار و مقاومت را در جامعه نهادینه ساختند.

کد مطلب 5538014

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