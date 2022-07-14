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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۷

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان:

کاهش ۵ درصدی نزاع در استان سمنان/ ۴۷۰ آسیب دیده از نزاع زن بودند

کاهش ۵ درصدی نزاع در استان سمنان/ ۴۷۰ آسیب دیده از نزاع زن بودند

سمنان- مدیرکل پزشکی قانونی سمنان از کاهش پنج درصدی نزاع طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان خبر داد و گفت: زنان بیشترین آسیب دیدگان بوده‌اند.

مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۳۲۶ نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند، ابراز داشت: این آمار به نسبت مدت مشابه سال قبل با تعداد یک هزار و ۳۹۵ نفر کاهش تنها پنج درصدی نزاع را در استان سمنان نشان می‌دهد.

وی ضمن بیان اینکه مراجعان پزشک قانونی به دلیل نزاع طی سه ماهه نخست سال جاری ۸۵۶ نفر مرد و ۴۷۰ نفر زن بوده است، افزود: این آمار برای مدت مشابه سال قبل ۹۷۳ مرد و ۴۲۲ زن را شامل می‌شود و همچنین در خردادماه سال جاری نیز ۴۹۰ نفر به پزشک قانونی مراجعه داشتند که نسبت به خرداد سال قبل با رشد ۱۲ درصد مواجعه بوده است.

۸۳ جان باخته در محورهای استان سمنان

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری ۶۰ مرد و ۲۳ زن به دلیل حوادث رانندگی جان باختند، ابراز داشت: این آمار برای مدت مشابه سال قبل ۶۲ نفر را در بر دارد که حاکی از افزایش ۳۴ درصدی تلفات رانندگی در استان سمنان است.

نوروزی با بیان اینکه طی بازه مذکور برای سال جاری یک هزار و ۴۰۷ نفر شامل ۸۸۷ مرد و ۵۲۰ زن به دلیل حوادث رانندگی مجروح شدند، تصریح کرد: مصدومین حوادث رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تلفات حوادث رانندگی با ۷۶ مورد در جاده‌های برون شهری رخ داده است، افزود: طی بازه مذکور برای سال جاری شش حادثه رانندگی در مسیرهای درون شهری و یک مورد در جاده‌های روستایی رخ داده است.

شش فوتی به دلیل حوادث ناشی از کار

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان طی سه ماهه نخست سال جاری ۷۷ مرد و دو زن به دلیل حوادث ناشی از کار مجروح شدند، ابراز داشت: این حوادث نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش داشت اما در این میان شاهد جان باختن شش نفر به دلیل حوادث کار نیز بودیم.

نوروزی با بیان اینکه این آمار برای سال گذشته پنج جان باخته بود که این فوتی‌ها همگی مرد هستند، اضافه کرد: مقایسه این دو آمار رشد ۲۰ درصدی حوادث ناشی از کار را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5538046

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