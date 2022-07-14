به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در دیدار با وزیر محیط زیست عراق که بعدازظهر امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، یکی از اهداف برگزاری نشست منطقهای وزرای محیط زیست را ایجاد همگرایی و هم سویی بین کشورهای دوست و برادر عنوان و اظهار کرد: این نشست نقطه شروعی بر تلاش مشترک برای حل مشکلات زیست محیطی منطقه غرب آسیا بود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری بر همگرایی کشورها به منظور مدیریت چالشهای زیست محیطی، گفت: پیشنهادات رئیس جمهور مبنی بر ایجاد دبیرخانه و سازمان منطقهای محیط زیست، پیش بینی ساز و کار اجرایی برای تحقق عملی تصمیمات و نیز تأسیس یک صندوق مالی برای پشتیبانی از طرح و پروژههای زیست محیطی در سطح منطقه، محور اصلی بیانیه پایانی نشست منطقهای وزرای محیط زیست بود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به انتظار افکار عمومی برای عملیاتی کردن تصمیمات نشست وزیران، تصریح کرد: ما آمادگی داریم با استفاده از تجارب کشورهای عضو، اولین گامهای میدانی و عملیاتی را برداریم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در بحث تثبیت محیطهای منشأ گرد و غبار، روشهای مختلف و نظرات کارشناسی گوناگونی وجود دارد. بنابراین میبایست با تبادل نظر هیأتهای کارشناسی، بهترین روشها انتخاب و اجرایی شوند.
سلاجقه در ادامه گفت: ما در سالهای گذشته برای تثبیت خاک در محیطهای منشأ گرد و غبار از مالچ های نفتی استفاده میکردیم که البته خسارات زیست محیطی هم به دنبال داشتند اما در سالهای اخیر با کمک دانشمندان و شرکتهای دانش بنیان ایرانی، چندین مالچ دوستدار محیط زیست آماده شده است.
وی افزود: خوشبختانه این مالچ ها هم در شرایط آزمایشگاهی، هم در شرایط میدانی و هم در درجه حرارتهای مختلف نتایج خوبی داشته است. ضمن اینکه از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیز نسبت به مالچ های نفتی مزیت بیشتری دارند.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روابط حسنه دو کشور ایران و عراق، بر لزوم تبادل تجربیات زیست محیطی دو کشور تاکید کرد و گفت: موضوع توفانهای گرد و غبار، کشورهای ما را تحت الشعاع قرار داده و برای شهروندانمان مشکلات جدی به وجود آورده است که میبایست با مشارکت یکدیگر بر این معضل غلبه کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح ایجاد پارک صلح و دوستی بین دو کشور که اجرای آن با ظهور گروه داعش متوقف ماند، از تمایل ایران برای ایجاد و توسعه این پارک خبر داد.
سلاجقه در پایان تاکید کرد: ما آمادگی داریم روابط خود را با شما در همه زمینهها از جمله موضوعات زیست محیطی ارتقا دهیم.
مدیریت توفانهای گرد و غبار و پدیده بیابانزایی در سایه تعامل و همکاری متقابل
در ادامه این دیدار، جاسم عبدالعزیز حمدی؛ وزیر محیط زیست عراق با تشکر از میزبانی خوب ایران برای نشست منطقهای وزرای محیط زیست، گفت: پس از سفر سلاجقه به بغداد، باب جدید همکاریهای محیط زیستی بین دو کشور ایران و عراق گشوده شد.
وی با بیان اینکه حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست منطقهای وزرای محیط زیست نشان از اهمیت بالای موضوعات محیط زیستی برای مسؤولان ارشد ایرانی دارد، تاکید کرد: ما از همه نتایج و تصمیماتی که در این نشست حاصل شد، حمایت میکنیم چون بستر مناسبی برای همکاری بین کشورها به وجود میآورد.
وزیر محیط زیست عراق، بحث انتقال تجربیات و تبادل کارشناسان را دارای اهمیت بسیار زیاد توصیف کرد و افزود: مباحث مربوط به تفسیر اطلاعات آب و خاک و مدیریت پدیده گرد و غبار از مهمترین محورهای این همکاری است.
عبدالعزیز حمدی در ادامه خاطرنشان کرد: توفانهای گرد و غبار و پدیده بیابانزایی، اثرات زیانباری بر سلامتی مردم منطقه دارد اما میتوان در سایه تعامل و همکاری متقابل، این مشکلات را کنترل کرد.
وی در پایان خواستار همکاری با کشورمان در بحث تربیت کارشناسان و کادرسازی برای مدیریت چالشهای زیست محیطی شد.
در پایان این دیدار، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مقابله با توفانهای گرد و غبار به امضای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و وزیر محیط زیست جمهوری عراق رسید.
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