جشن بزرگ عید غدیر در هیئت روضة الشهداء برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اسماعیلی مدیر روابط عمومی هیئت روضةالشهداء ضمن تبریک ایام دهه ولایت و عید غدیر گفت: جشن بزرگ عید سعید غدیر روز دوشنبه ۲۷ تیر در هیئت روضةالشهداء برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: این جشن با سخنرانی حجت‌الاسلام فهیم موسوی و با حضور مداحان اهل بیت علیهم‌السلام، حاج منصور ارضی، حاج سعید حدادیان و حاج ابوالفضل بختیاری از ساعت ۱۰ صبح در هیئت روضةالشهداء برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی هیئت روضةالشهداء در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ساخت حسینیه روضةالشهداء با کمک خیران خداجو گفت: مسئولان هیئت روضةالشهداء در سال ۱۳۹۲ با کمک خیران کار ساخت حسینیه را آغاز کردند و امروز پس از گذشت بیش از ۸ سال در روز عید غدیر مراسم اختتامیه ساخت حسینیه روضةالشهداء را برگزار خواهند کرد.