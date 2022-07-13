برگزاری نشست هم اندیشی اساتید عراقی و ایرانی با موضوع اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غضنفری گفت: جمع ۳۷ نفره‌ای از اساتید دانشگاه‌های مختلف عراق به دعوت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین وارد ایران شدند.

دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به برنامه‌هایی که برای این هیئت در نظر گرفته شده، گفت: این هیئت علمی و پژوهشی با هماهنگی بنیاد بین المللی اربعین شعبه کربلا و به دعوت رسمی کمیته فرهنگی و آموزشی از روز یکشنبه وارد ایران شدند و از دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان‌های قم، تهران، مازندران و خراسان رضوی بازدید خواهند کرد.

وی افزود: در طی این بازدیدها، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عراق، نشست‌ها و هم اندیشی هایی در خصوص موضوعات مشترک بویژه مسائل اربعین با اساتید دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی برگزار می‌کنند.

غضنفری در ادامه گفت: همچنین این هیئت در تهران در جلسه هم اندیشی با مسئولان وزارت علوم و تحقیقات درباره مسائل فرهنگی و مطالعاتی و فعالیت‌های مشترک علمی اربعین بحث و گفتگو خواهند کرد.‌

دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی با تاکید بر اینکه بازدید از برخی مراکز علمی و صنعتی ایران نیز در دستور کار این هیئت طی ده روز اقامت در ایران قرار دارد گفت: دیدار با مسئولین وزارت علوم، بازدید از کتابخانه ملی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از جمله برنامه‌های امروز این گروه علمی است.

غضنفری با بیان اینکه سفرهای علمی و پژوهشی مابین کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و شخصیت‌ها و اساتید از کشورهای مختلف در طول سال در جریان است، گفت: این سفر زمینه ساز تعمیق روابط فرهنگی و علمی و همچنین ایجاد گفتمان مشترک جهانی اربعین خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: وحدت آفرینی و توجه به جهانی سازی مراسم اربعین موضوعی است که آن را به جد دنبال می‌کنیم؛ امیدواریم با استفاده از این فرصت‌ها و دعوت از گروه‌های پژوهشی و دانشگاهی بتوانیم ظرفیت عظیم اربعین را فعال‌تر سازیم.