عضوگیری جدید طرح اُسوه ویژه نوجوان پسر آغاز شد

محمدتقی میرزاجانی رئیس طرح اُسوه در گفتگو با خبرنگار مهر، از عضوگیری جدید این طرح ملّی قرآنی خبر داد و گفت: فراخوان عضوگیری جدید اُسوه در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.
میرزاجانی با بیان اینکه علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت طرح اُسوه نسبت به مطالعه شرایط و ثبت نام اقدام کنند، گفت: زمان ثبت نام و ارسال آثار تا دهم مردادماه ۱۴۰۱ است و این زمان به دلیل فاصله کم زمانی تا آغاز هفدمین دوره طرح آموزشی-تربیتی اُسوه که بهصورت حضوری برگزار خواهد شد تمدید نمیشود. لذا از علاقهمندان درخواست میکنیم تا هر چه زودتر نسبت به ثبت نام و پیگیری فرآیند عضوگیری اقدام نمایند.
وی در خصوص شرایط و ضوابط عضویت در طرح اُسوه اعلام کرد: تمامی قاریان و حافظان کل پسر ۹ تا ۱۲ سال از سراسر کشور، مشروط به اینکه در تلاوت و حفظ کل قرآن به درجه قابل قبولی از تسلط رسیده باشند میتوانند در عضوگیری جدید طرح اُسوه شرکت کنند و درصورت قبولی در آزمون تلاوت و آزمون مصاحبه، به عضویت آزمایشی این طرح نخبگانی درآیند.
شایان ذکر است؛ طرح آموزشی تربیتی قاریان و حافظان ممتاز نوجوان و جوان قرآن کریم (اُسوه) از برنامههای موفق جامعه فرهنگی قرآنی عصر میباشد که با همکاری شورای عالی قرآن از سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرده است و تاکنون با برگزاری دورههای حضوری و برنامههای غیرحضوری و مجازی در فواصل دورهها، توفیقات قابل ذکری کسب کرده است.
از مهمترین اهداف طرح اُسوه که در یک برنامه ٨ ساله دنبال میشود، تربیت قاریان، حافظان و مبلغان قرآنی در تراز انقلاب اسلامی است که از حیث فنی و شخصیتی سرآمد بوده و در عرصه ملّی و بینالمللی جریانساز باشند.
نظر شما