چین به دنبال تعمیق همکاری بین المللی در فضای سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کنفرانس جهانی اینترنت چین (WIC)، همه ساله برگزار میشود و هدف چین ترویج مدل حکمرانی اینترنت خود در فضای بینالمللی است که به عنوان بخشی از تلاش پکن برای پیشبرد چشمانداز خود از فضای سایبری جهانی به مرور به ایجاد یک سازمان بینالمللی منجر شده است.
کنفرانسی که همه ساله در ووژن برگزار میشود، بسیار کم اهمیت بوده است، زیرا حضور کارآفرینان فناوری چین در میان بررسیهای نظارتی کم رنگ بودهاند.
اگرچه کنفرانس جهانی اینترنت چین لیستی از اعضای مؤسس این نهاد جدید منتشر نکرد، خبرگزاری شینهوا گزارش کرد که موسسین تعدادی از «بنگاهها، سازمانها، کسبوکار ها و افراد» از حدود بیست کشور هستند و ژوانگرانگون مدیر سازمان فضای مجازی چین، مدیر کل این نهاد خواهد بود.
روز سه شنبه تشکیل این سازمان طی مراسمی در پکن، به طور رسمی اعلام شد. بر اساس بیانیهای که سازمان جدید در وبسایت خود منتشر کرد انتظار میرود در آینده میزبان اجلاسها و سمینارهای بیشتری باشد و موضوعات گستردهای در خصوص حکمرانی جهانی اینترنت را در عرصههای جهانی مطرح کند.
شینجینپینگ، رئیس جمهور چین در نامهای ضمن تبریک برای ایجاد آن سازمان، این اقدام را برای تعمیق همکاریهای بینالمللی در فضای سایبری مهم دانست و در ادامه بیان کرد: «آینده فضای سایبری را باید تمام کشورهای جهان به طور مشترک بسازند.»
چین با کنترل شدید خود بر اینترنت معروف است که فایروالهای قدرتمندش دسترسی مردم داخل کشور را به بسیاری از سرویسهای خدماترسانی خارجی از جمله، گوگل، فیسبوک و توئیتر را مسدود کرده و همزمان تنظیمکنندگان چینی با قوانین سختگیرانه خود برای شرکتهای فناوری بزرگ داخلی، آنها را محدود کرده و قدرتشان را به ابزارهایی در دست دولت تبدیل کردهاند.
کنفرانس سالانه ووژن در سالهای اخیر اهمیت زیادی نداشت، زیرا نظارتها بر استارتاپها و شرکتهای فناوری کمتر بود. در کنفرانس سال گذشته، لی جون، بنیانگذار و مدیرعامل شیائومی و دانیل ژانگیونگ، مدیر عامل هلدینگ گروه علیبابا، تعهد خود را به برنامه «شکوفایی مشترک» و همچنین به جامعه چینی اعلام کردند.
مشارکت مدیران خارجی در این کنفرانس از زمان شیوع کووید -۱۹ کاهشی نسبی داشت. سال گذشته، تعداد انگشتشماری از مدیران خارجی از جمله، ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، پت گلسینگر، مدیرعامل اینتل و کریستیانو آمون، مدیر عامل کوالکام، از طریق ویدئو کنفرانس سخرانی کردند. آخرین باری که مدیران خارجی به صورت فیزیکی در این کنفرانس حضور داشتند، مربوط به پنج سال گذشته است که گروهی از مدیران اجرایی اپل و گوگل حضور بهم آوردند.
مقامات چینی به دنبال «تعمیق همکاری بینالمللی» در فضای سایبری هستند در عین حال روی «اکوسیستم اینترنتی خالص» تاکید دارند زیرا سیاستهای پکن مبتنی بر ایجاد یک محیط متمدن و سالم در فضای مجازی است و تمرکز کنفرانس روز جمعه در پکن نیز روی ایجاد «تمدن آنلاین چینی» بود، رویدادی یک روزه که موفقیت اخیر تنظیمکنندههای اینترنت کشور چین را در گرو نظارت اطلاعاتی که دولت آن را مضر و ناسالم میداند میدانست و آن را برای همگان به نمایش گذاشت.
رئیس جمهور شیجینپینگ در بیانیهای که در این کنفرانس خوانده شد، حزب کمونیست چین، سازمانهای دولتی، پلتفرمهای آنلاین، ارگانهای اجتماعی و همچنین گروه عظیم کاربران اینترنت چین را به مشارکت در تضمین برنامه توسعه متمدنانه و استفاده از اینترنت تشویق کرد.
توماس نونلیست، تحلیلگر ارشد در «Trivium China» گفت: «کنفرانس جهانی اینترنت چین از همان ابتدا در مورد ترویج دیدگاه این کشور در مورد حکمرانی اینترنت جهانی بوده است، اما این بار با تاکید بر همکاری و تبادل ارائه شده است.» نونلیست گفت که سازمان جدید احتمالاً تلاش خواهد کرد تا کشورهای بیشتری را در در مدل حکمرانی و نگاه به اینترنت با خود همراه کند و اعلامیههایی را نیز در راستای ترویج مدل اینترنتی خود ارائه خواهد کرد.
آخرین تلاش چین برای ترویج چشمانداز خود از اینترنت جهانی پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده و ۵۵ کشور دیگر در اوایل سال جاری متعهد شدند که فضای اینترنت را در آینده مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک بسازند و هدف آنها حفاظت از حقوق بشر ترویج جریان آزاد اطلاعات و حفاظت از حریم شخصی باشد و تمام این اقدامات همچنین برای مقابله با به زعم آنان «الگوی خطرناک و جدید» سیاست اینترنتی پکن، مسکو و دیگران نیز است.
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