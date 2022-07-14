  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵

ارسال کیفرخواست «میلاد حاتمی» به اتهام افساد فی الارض به دادگاه

ارسال کیفرخواست «میلاد حاتمی» به اتهام افساد فی الارض به دادگاه

کیفرخواست میلاد حاتمی به اتهام فساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر کیفرخواست میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» پس از صدور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.

در کیفرخواست صادر شده برای میلاد حاتمی فرزند محسن، اتهام افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد در نظر گرفته شده است.

قابل ذکر است نام ۲۱ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست ذکر شده است.

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای بدست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌کرد.

عمده سایت‌های قمار و شرط بندی که توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده تبلیغ می‌شوند، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.

کد مطلب 5538159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      2 0
      پاسخ
      تشکر از مسولان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها