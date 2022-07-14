ارسال کیفرخواست «میلاد حاتمی» به اتهام افساد فی الارض به دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر کیفرخواست میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» پس از صدور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
در کیفرخواست صادر شده برای میلاد حاتمی فرزند محسن، اتهام افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد در نظر گرفته شده است.
قابل ذکر است نام ۲۱ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست ذکر شده است.
«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.
متهم با راه اندازی سایتهای قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را میکرد و مخاطبان خود را برای بدست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق میکرد.
عمده سایتهای قمار و شرط بندی که توسط شبکهای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده تبلیغ میشوند، در واقع الگوریتمهای کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت کننده در آنها توسط روشهای پیچیده کلاهبرداری مالی میشود.
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