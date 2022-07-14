نرخ ۱۹ ارز افزایشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، امروز هر پوند انگلیس ۵۰ هزار و ۵۴ ریال و یورو ۴۲ هزار و ۳۳۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، هر فرانک سوئیس امروز ۴۲ هزار و ۹۲۳ ریال، کرون سوئد سه هزار و ۹۹۴ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۱۲۹ ریال، کرون دانمارک پنج هزار و ۶۸۹ ریال، روپیه هند ۵۲۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین امروز دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۶۲۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۰ هزار و ۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۰ هزار و ۵۷۸ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۳۵۱ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال تعیین قیمت شد.

هر دلار کانادا نیز ۳۲ هزار و ۴۱۸ ریال، دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۸۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۸۲ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۴۰۷ ریال، روبل روسیه ۷۱۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یک‌صد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز ۲۸ هزار و ۴۹۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۹۰۲ ریال، یک‌صد تاکای بنگلادش ۴۴ هزار و ۸۱۳ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا یک‌هزار و ۱۷۳ ریال، کیات میانمار ۲۳ ریال، یک‌صد روپیه نپال ۳۲ هزار و ۹۲۴ ریال، یک‌صد درام ارمنستان ۱۰ هزار و ۲۴۶ ریال و دینار لیبی هشت‌هزار و ۶۱۸ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۲۵۱ ریال، یک‌صد بات تایلند ۱۱۶ هزار و ۱۱۳ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۴۶۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۲ هزار و ۲۲۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان هشت هزار ۸۲۰ ریال، هر لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۷۰۳ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۹۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۴۳۲ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۷۴ هزار و ۶۱۶ ریال، سومونی تاجیکستان سه هزار و ۹۹۷ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.